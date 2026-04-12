FC Unterföhring verliert dreckiges Spiel trotz Chancen 0:1

„Wir hatten eine Nettospielzeit von acht Minuten“, spöttelt FCU-Trainer Andreas Faber über die zweite Halbzeit. – Foto: Dieter Michalek

Sechs Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten prägten das Landesliga-Spiel. Der FC Unterföhring blieb in Unterzahl ohne Torerfolg beim SV Aubing.

Als der Unterföhringer Trainer Andreas Faber am Sonntag beim SV Aubing den dortigen Kunstrasenplatz beging, war ihm klar, was kommen würde: „Das gibt wenig Fußball, viele Fouls und viele Karten.“ 90 Landesliga-Minuten später gab er die Antwort: „Und genau so ist es dann auch gekommen.“ Der SV Aubing feierte einen dreckigen 1:0-Sieg in einem Landesliga-Mittelfeldduell um die goldene Ananas. Der Gast hatte alles versucht und hätte sich einen Punkt verdient gehabt.

Andreas Faber stellte sich schon beim Aufwärmen die Frage, wie auf diesem Platz Landesliga gespielt werden darf. „Das ist doch ein E-Jugend-Spielfeld“, war sein Urteil. Aber Fußball-Ligabetrieb ist kein Wunschkonzert, und so musste der FCU durch. Die bunte Bilanz am Ende waren sechs Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten für Unterföhring. Auf dem Feld spielte man aber mit Zehn gegen Elf zu Ende, weil Co-Trainer und Ersatztorwart Sebbo Fritz seine Ampelkarte am Spielfeldrand gezeigt bekam.

Unterföhring war gut im Spiel und geriet in der 37. Minute durch einen Konter in Rückstand. Artin Shamolli machte den Führungstreffer der Aubinger, die Woche für Woche eine Wundertüte in der Liga sind. Auf dem kleinen Platz kann so ein Konter natürlich schneller zu Stande kommen.

Acht Punkte Abstand zur Abstiegsrelegation

Nach der Pause versuchte der Gast dann alles, um noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Auch mit einem Mann weniger nach der Ampelkarte von Maick Antonio (55.) war Unterföhring die bessere Mannschaft. Die Chancen waren da, wurden aber nicht verwertet. Besonders bitter war die Möglichkeit, als Kevin Flesch in der 85. Minute den Ball in dem gefühlt leeren Tor nicht unterbrachte. „Die Niederlage ärgert mich, weil die Jungs sich nicht belohnt haben“, sagte am Ende der Unterföhringer Trainer. In einem sicherlich nicht legendären Match hätte man sich dieses Unentschieden verdient.

Tabellarisch halten sich die Sorgen in Grenzen, auch wenn die Kellerkinder der Liga mittlerweile in wilden Spielen die Topteams abfertigen. Mit 36 Zählern hat man weiterhin acht Punkte Abstand zur Abstiegsrelegation. Bei noch fünf Spieltagen müsste wirklich sehr viel schieflaufen, um die Kicker von der Bergstraße noch einmal in Turbulenzen zu bringen. Andreas Faber ist überzeugt, dass man den einen Sieg noch holt, mit dem der Landesliga-Verbleib schon bald sicher sein könnte.

SV Aubing – FC Unterföhring 1:0 (0:0). FCU: Neff – Filotas, Flesch, Richter (46. Gümüs), Awoudja – Orth (87. Fischer), Stijepic (46. Kretzschmar), Geiler, Tokoro (75. Klaß), Antonio – Porr. Tor: 1:0 Shamolli (37.). Gelb-Rot: Antonio (55.), Fritz (59.). Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg-Hopferau-Eisenberg). Zuschauer: 75.