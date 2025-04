FC Unterföhring: Trainer-Duo Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas vor Verlängerung

Wasserburg scheiterte in der vergangenen Saison unendlich dramatisch in der Aufstiegsrelegation und war heuer in der Bayernliga schon fast weg vom Fenster. Vier Runden vor dem Ende schnuppert der Dritte wieder an der Relegation mit drei Punkten Rückstand auf Geretsried, aber eben auch der Niederlage im direkten Vergleich.

Das bedeutet, dass Geretsried noch zweimal patzen muss und Wasserburg sich nicht den kleinsten Ausrutscher leisten darf. Der Dritte hat sich nach der Winterpause mit acht Siegen und einem Unentschieden an die Spitze herangearbeitet. „Die haben einen richtigen Lauf“, sagt Unterföhrings Trainer Sebastian Fritz, „aber sie wissen, dass wir ihnen an einem guten Tag gefährlich werden können.“