FC Unterföhring siegt – Neuzugang Bär trifft doppelt Testspiel in Rosenheim von Nico Bauer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der FCU (re.) und der TSV 1860 Rosenheim (li.) trafen in einem Testspiel aufeinander. – Foto: Sven Leifer

Der FC Unterföhring gewinnt sein erstes Testspiel beim Bayernliga-Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim mit 3:1. Neuzugang Erik Bär vom SV Waldeck Obermenzing erzielte zwei Tore.

Mit einem Ausrufezeichen hat der FC Unterföhring seine Testspielphase gestartet. Beim TSV 1860 Rosenheim, der als Meister der Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen ist, gab es einen 3:1 (1:1)-Erfolg, der sicher nicht unverdient war. Neue Föhringer Stürmer harmonieren schon ziemlich gut Unterföhrings Trainer Andreas Faber machte sich angesichts des eher kleinen Kaders bei den Gastgebern keine großen Gedanken über die Rosenheimer. Er schaute auf seiner Mannschaft und sah einiges, was ihm gut gefallen hat. Die Führungsspieler zeigen bereits die neue Struktur im Kader und auch die beiden Stürmer Daniel Gaedke und Erik Bär harmonieren schon ziemlich gut miteinander.