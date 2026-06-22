FC Unterföhring siegt 3:1 – Neuzugang Bär trifft doppelt

Der FC Unterföhring gewinnt sein erstes Testspiel beim Bayernliga-Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim mit 3:1. Neuzugang Erik Bär vom SV Waldeck Obermenzing erzielte zwei Tore.

Mit einem Ausrufezeichen hat der FC Unterföhring seine Testspielphase gestartet. Beim TSV 1860 Rosenheim, der als Meister der Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen ist, gab es einen 3:1 (1:1)-Erfolg, der sicher nicht unverdient war.

Neue Föhringer Stürmer harmonieren schon ziemlich gut

Unterföhrings Trainer Andreas Faber machte sich angesichts des eher kleinen Kaders bei den Gastgebern keine großen Gedanken über die Rosenheimer. Er schaute auf seiner Mannschaft und sah einiges, was ihm gut gefallen hat. Die Führungsspieler zeigen bereits die neue Struktur im Kader und auch die beiden Stürmer Daniel Gaedke und Erik Bär harmonieren schon ziemlich gut miteinander.

Zum Trainingsbeginn sagte Faber, dass er bei guten Leistungen der Offensiven auch eine Formation mit zwei Angreifern gerne wählt. Das wird schon jetzt immer wahrscheinlicher, weil Mentalitätsmonster Gaedke ein Riesentransfer ist und der junge Erik Bär lieferte in Rosenheim schon einmal mit zwei Toren (6., 48.). Der Angreifer, der aus der Bayernliga-Talentschmiede des SV Waldeck Obermenzing kommt, hatte eine lange Liste von an ihm interessierten Vereinen. Bei dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Arbenit Krasniqi (40.) machte Vincent Gmelch mit dem 3:1 (66.) den Testspielsieg klar.

Achse von erfahrenen Spielern etablieren

Faber sagt auch, dass man den Sieg im ersten Sommerfreundschaftsspiel nicht überbewerten werde. Es war vielmehr nur ein Fingerzeig, dass die Transfers greifen könnten. Der FC Unterföhring möchte wieder eine Achse von erfahrenen Spielern etablieren und an deren Seite sollen sich die jungen Kicker weiterentwickeln können. (nb)