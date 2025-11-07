Unterföhring empfängt den SVN München – Foto: Markus Nebl

FC Unterföhring setzt gegen Schlusslicht Neuperlach auf Offensive Neuperlach ist Schießbude der Liga Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Unterföhring SVN München

Der FC Unterföhring ist längst im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga angekommen und das erste Heimspiel der Rückrunde hat ein bisschen den Charakter eines Schicksalsspiels. Der FCU empfängt den Tabellenletzten SV Neuperlach (Samstag, 13.30 Uhr), der erst vier Punkte gesammelt hat. Drei davon gab es im Hinspiel gegen Unterföhring. Über dieses 4:2 lacht noch heute die ganze Liga. Der Unterföhringer Trainer betont, dass die Stimmung im Verein eine ganz andere ist. Beim Hinspiel sahen sich die Optimisten nach dem 3:0-Startsieg gegen Kastl schon auf dem Weg in die Bayernliga. Jetzt sind alle auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen. Für Andreas Faber geht es nur noch darum, sich in die Winterpause zu retten und dafür ist der Sieg gegen Neuperlach die Pflicht.

Der Trainer hatte zuletzt den Ansatz, mit Stabilität und Ergebnisfußball das Jahr 2025 zu beschließen. So wirklich hat das nicht geklappt, weshalb Faber nun umstellt auf aktiven und offensiven Fußball. In den vergangenen Wochen habe man die konditionellen Grundlagen geschaffen. Neuperlach ist mit 78 Gegentoren Schießbude der Liga