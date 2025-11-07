FC Unterföhring setzt gegen Schlusslicht Neuperlach auf Offensive

Der FC Unterföhring ist längst im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga angekommen und das erste Heimspiel der Rückrunde hat ein bisschen den Charakter eines Schicksalsspiels.
Der FC Unterföhring ist längst im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga angekommen und das erste Heimspiel der Rückrunde hat ein bisschen den Charakter eines Schicksalsspiels. Der FCU empfängt den Tabellenletzten SV Neuperlach (Samstag, 13.30 Uhr), der erst vier Punkte gesammelt hat. Drei davon gab es im Hinspiel gegen Unterföhring. Über dieses 4:2 lacht noch heute die ganze Liga.
Der Unterföhringer Trainer betont, dass die Stimmung im Verein eine ganz andere ist. Beim Hinspiel sahen sich die Optimisten nach dem 3:0-Startsieg gegen Kastl schon auf dem Weg in die Bayernliga. Jetzt sind alle auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen. Für Andreas Faber geht es nur noch darum, sich in die Winterpause zu retten und dafür ist der Sieg gegen Neuperlach die Pflicht.
Der Trainer hatte zuletzt den Ansatz, mit Stabilität und Ergebnisfußball das Jahr 2025 zu beschließen. So wirklich hat das nicht geklappt, weshalb Faber nun umstellt auf aktiven und offensiven Fußball. In den vergangenen Wochen habe man die konditionellen Grundlagen geschaffen.
Im Duell mit dem Schlusslicht wird der FCU das Spiel auch machen müssen. Der Aufsteiger holte kürzlich einen Punkt gegen Topteam Wasserburg, was Föhring eine Warnung sein sollte. Fakt ist aber auch, dass Neuperlach mit 78 Gegentoren in 18 Spielen die Schießbude der Liga ist.
Ein Vorbild im Abstiegskampf ist unterdessen Burhan Bahadir, der in der Vorwoche mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Er kündigte sich dann aber an für das Abschlusstraining und das Spiel. Coach Faber verbot ihm die Teilnahme mit der Einschränkung, dass der Mittelfeld-Kämpfer nur mit einem ärztliches Attest auf den Platz darf. Burhan Bahadir brachte das Schriftstück vom Arzt und Faber hat es in der Kabine vorgelesen: „Solche Spieler braucht man im Abstiegskampf.“ Auch Bruder Sahin Bahadir wird in das Unterföhringer Team zurückkehren. (nb)
Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Antonio, S. Bahadir, Orth (Filotas), Awoudja – B. Bahadir, Gümüs, Geiler, Tokoro, Fischer – Porr.