FC Unterföhring schießt Wacker München mit 6:1 ab

FC Unterföhring : FC Wacker München,17.07.2026, Foto: MichalekJubel – Foto: Dieter Michalek

Der FC Unterföhring gewinnt sein Auftaktspiel gegen Wacker München mit 6:1. Jona Meiner trifft zweimal, Daniel Gaedke zeigt seine Qualität als Mittelstürmer.

In der vergangenen Saison haben sich die Fußballer des FC Unterföhring zweimal richtig blamiert bei den Niederlagen gegen den FC Wacker München, der mit einer Menge Dusel über die Relegation die Klasse gehalten hat. Nun war zum Start der neuen Runde der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt nicht Angstgegner, sondern perfekt zum Reinkommen in die Liga. Der FC Unterföhring gewann mit 6:1 (3:0) und damit war Wacker am Ende auch noch ganz gut bedient.

Es war nur ein Spiel und der Gegner war Wacker München.

Andreas Faber (Trainer FC Unterföhring)

Nach solchen Spielen ohne jegliche Ansätze von Spannung stellt sich gerne die Frage, ob Verein A (Unterföhring) so stark war oder Verein B (Wacker) so schwach. Wahrscheinlich war es viel A und auch ein bisschen B. Wenn der Auftritt der Münchner im Defensivverhalten das Maximum war, dann wird es Wacker wieder ziemlich schwer haben. Offensiv haben die Relegationsgewinner des Sommers durchaus spannende Zocker, die schon Verwendung für den Ball haben.

Dahingehend war das Auftaktspiel sicher keine Unterföhringer Kampfansage an die Spitze und nichts, was nun Bäume in den Himmel wachsen ließ. Man bestätigte aber die Eindrücke der Vorbereitung, wo man schon den Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg ziemlich gnadenlos mit 5:1 abgeschossen hatte. Der FC Unterföhring hat quantitativ und qualitativ gewaltig zugelegt. Mit diesem Kader sollte man gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Die Offensive des FCU hat das Potenzial, jeden Landesligisten zur Verzweiflung zu bringen. Beim 2:0 zeigte Daniel Gaedke seine Qualität als Mittelstürmer. Er nahm sich die Kugel, zog auf und davon, und drischt dann das Runde in das Eckige. Das war das 2:0 (32.). Dazwischen hat der auf der Sechs aushelfende Jona Meiner mit zwei Toren (14., 36.) dafür gesorgt, dass zur Pause alle Fragen bereits beantwortet waren.

Die Fans des FC Unterföhring bekamen aber auch vom kickenden Personal die Botschaft übermittelt, dass Fußballschauen an der Bergstraße wieder eine Spaßveranstaltung wird. Nach dem Seitenwechsel trugen die Gastgeber den Ball ins Tor, um dem Netz mit einem strammen Schuss keinen Schmerz zu versetzen. Erik Baer schob die Kugel über die Linie (49.), bevor Tayfun Arkadas noch einen Elfmeter verwandelte (53.). Neuzugang Baer zeigte beim 6:0 (70.) von Nils Larisch sein unfassbares Potenzial. Er marschierte schnell, hatte auch im Toptempo immer den Kopf oben und sah dann den besser postierten Mann, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Diese 90 Landesliga-Minuten haben richtig Spaß gemacht, aber es werden noch andere Gegner kommen. „Es war nur ein Spiel und der Gegner war Wacker München“, sagte Trainer Andreas Faber. (nb)

FC Unterföhring – FC Wacker München 6:1 (3:0). FCU: Neff – Gerstner, Flesch, Asam, Awoudja (56. Kayyal) – Meiner, Marian, Arkadas (67. Richter), Tokoro (58. Larisch) – Baer (79. Kretzschmar) – Gaedke (69. Antonio). Tore: 1:0 Meiner (14.), 2:0 Gaedke (32.), 3:0 Meiner (36.), 4:0 Baer (49.), 5:0 Arkadas (53., Foulelfmeter), 6:0 Larisch (70.), 6:1 Bosnjak (88.). Schiedsrichter: Fabian Hegener (Zell-Bruck) – Zuschauer: 80.