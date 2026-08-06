FC Unterföhring sagt Spiel ab: Hydrauliköl zerstört den Rasen

Das Landesliga-Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein fällt aus. Aus dem Mähtraktor war Öl ausgelaufen und hatte kahle Stellen hinterlassen.
Das für Freitag geplante Landesliga-Spiel des FC Unterföhring gegen den SB Chiemgau Traunstein musste abgesagt werden. In Teilen des Platzes wurde ein neuer Rollrasen verlegt, der noch nicht angewachsen ist.
„Die Verletzungsgefahr wäre einfach zu groß“, sagte FCU-Trainer Andreas Faber. Das Problem auf dem Platz entstand, als am Mähtraktor Hydrauliköl auslief und es dann kahle Stellen in der Wiese gab. Die Gemeinde verlegte dort einen Rollrasen, der mit Drähten befestigt und aktuell noch nicht genug angewachsen ist.
„Es tut mir für die Gäste aus Traunstein sehr leid“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber, „keiner von uns will unter der Woche spielen. Und auch ich hätte nach zwei Niederlagen zuletzt liebend gerne den Bock umgestoßen.“ Der FCU hat nun Pause bis zu dem Spiel bei Türkgücü München (Samstag, 15. August, 15 Uhr).