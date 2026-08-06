FC Unterföhring sagt Spiel ab: Hydrauliköl zerstört den Rasen Landesliga-Fußball von Nico Bauer · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Unterföhring hier im Spiel gegen Hallbergmoos. – Foto: Stefan Schmiedel

Das Landesliga-Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein fällt aus. Aus dem Mähtraktor war Öl ausgelaufen und hatte kahle Stellen hinterlassen.

Das für Freitag geplante Landesliga-Spiel des FC Unterföhring gegen den SB Chiemgau Traunstein musste abgesagt werden. In Teilen des Platzes wurde ein neuer Rollrasen verlegt, der noch nicht angewachsen ist. Heute, 19:30 Uhr FC Unterföhring Unterföhring SB Chiemgau Traunstein Traunstein Abgesagt „Die Verletzungsgefahr wäre einfach zu groß“, sagte FCU-Trainer Andreas Faber. Das Problem auf dem Platz entstand, als am Mähtraktor Hydrauliköl auslief und es dann kahle Stellen in der Wiese gab. Die Gemeinde verlegte dort einen Rollrasen, der mit Drähten befestigt und aktuell noch nicht genug angewachsen ist.