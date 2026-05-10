FC Unterföhring rettet sich trotz Gewitter-Unterbrechung

Beim 4:1 in Garmisch sichert sich der FCU den Klassenerhalt. Ein heftiges Gewitter hätte das Spiel aber fast noch verhindert.

Der letzte Schritt zum Klassenerhalt war für den FC Unterföhring eigentlich nur schwer, weil das Gastspiel in Garmisch-Partenkirchen wegen eines Gewitters kurz vor dem Abbruch stand. Es wurde bei dem 4:1 (3:0) zu Ende gespielt, aber da war schon alles durch.

Sportlich ist die Geschichte schnell erzählt. Der Unterföhringer Mittelstürmer Fabian Porr traf doppelt (4./24.) und danach war alles klar. Garmisch hatte nicht die Mittel, in die Partie zurückzukommen. Die Platzherren wechselten doppelt in der 30. Minute. Noch vor der Pause traf Maick Antonio zum 3:0 (31.) und dann hätte nur noch das Gewitter den FCU stoppen können. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in die Kabinen und hätte nach 30 Minuten auch abbrechen können. Er wartete und auch die im Abstiegskampf steckenden Garmischer verhielten sich vollkommen fair. Von den Platzherren kamen keine Forderungen, das für Garmisch gefühlt verlorene Match abzubrechen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde konnte weitergespielt werden und am Ende des Spiels kam sogar die Sonne heraus.

Während der Gewitterunterbrechung verfolgten die Unterföhringer die letzten Minuten bei dem Unentschieden des SV Dornach. Damit war auch rechnerisch klar, dass sie die Liga erhalten können. Es war nur noch die Frage, ob der FCU bei einem Abbruch unter der Woche noch ein zweites Mal nach Garmisch fahren muss. Diesen Stress wollte man sich ersparen.

Sportlich sah Trainer Andreas Faber eine sehr überzeugende Leistung seiner zuletzt wackligen Mannschaft. Ihm war es wichtig, dass man den letzten Schritt zum Klassenerhalt aus eigener Kraft macht und es nicht wegen Ergebnissen der Konkurrenz schafft. Dieser Auftritt war deutlich besser als die vergangenen Spiele. Dazu kam, dass der Vorletzte mit eigenen Fehlern immer wieder Chancen anbot und die nutzte man. Garmisch-Partenkirchen droht nun der direkte Abstieg aus der Landesliga.

„Auf der Heimfahrt hatte ich dann echt Angst, dass der Bus auf der Autobahn umkippt“, witzelte Andreas Faber später. Nach dem überzeugenden Auftritt auf dem Platz zeigte das Team Gemeinschaft bei der Feier dies Ligaverbleibs. Jetzt freut man sich noch auf einmal Fußball ohne Druck, bevor es in die Sommerpause geht. (nb)

1. FC Garmisch-Partenkirchen – FC Unterföhring 1:4 (0:3). FCU: Neff – Filotas, Meiner (46. Richter), Orth (46. Erbs), Geiler – Gümüs, Fischer, Tokoro (79. Gmelch), Antonio – Klaß (61. Marian), Porr (89. Stijepic). Tore: 0:1 Porr (4.), 0:2 Porr (24.), 0:3 Antonio (31.), 1:3 Schrimpf (58.), 1:4 Marian (88.). Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) – Zuschauer: 100.