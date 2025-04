FC Unterföhring präsentiert sich als frecher Gast in Wasserburg

Unterföhring – Nur einer hatte richtig was zu verlieren in diesem Spiel. Der Landesliga-Dritte TSV Wasserburg musste gewinnen, um die Chance auf die Relegation zu wahren, während der FC Unterföhring nur Spaß hatte, den Gegner zu ärgern. Wasserburg musste alles raushauen und brauchte eine Portion Dusel, um den frechen Gast mit 3:2 (2:1) zu besiegen.

Die Wasserburger hatten in einem knackigen Spiel das Glück, dreimal in Führung zu gehen – und das auch zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten. Das 1:0 fiel bereits in der 6. Minuten, und nach dem Ausgleich von Gottfried Agbavon (26.) klingelte es schon 120 Sekunden später auf der anderen Seite. Auch nach dem weiteren Ausgleich von Luis Fischer (58.) dauerte es nur zehn Minuten bis zum 3:2. „Wir haben zwei Tore hergeschenkt“, sagte der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz, „eigentlich sogar alle drei.“ Beim 2:1 bekamen sechs Defensive zwei Angreifer nicht in den Griff, und beim 3:2 ließ Torwart Daniel Strauch einen er harmlosen Schuss nach vorne abprallen. Auch diesmal brachten sich die Unterföhringer mit individuellen Fehler um einen Überraschungscoup gegen die beste Landesliga-Truppe der letzten Wochen.

In Wasserburg gibt es traditionell immer einen Zufallsfaktor, weil die Fünfmeterräume so ein bisschen Erdgruben sind. Diesmal profitierte Unterföhring von der Gegebenheit, dass aufsetzende Bälle völlig unkalkulierbar wegspringen. So landete ein Schuss von Luis Fischer im Tor und ließ den Keeper schlecht aussehen, auch wenn der machtlos war bei dem Platzfehler.

Wasserburg gerät mächtig ins Schwitzen

Der FC Unterföhring spielt im gesicherten Mittelfeld der Liga, hat aber so rein gar nichts zu verschenken. In Wasserburg haute man alles raus und hätte sich das Unentschieden definitiv verdient gehabt. In der Schlussphase brachte Unterfhöhring den Aufstiegsaspiranten Wasserburg gewaltig ins Schwitzen und hatte gute Möglichkeiten, das 3:3 zu erzielen. Der FCU konnte erhobenen Hauptes nach Hause fahren und lebte den fairen Wettkampf bis zum Schluss, aber solche Komplimente reichen Sebastian Fritz nicht. Der Unterföhringer Trainer wollte mindestens einen Punkt und sah mehr die unnötige Niederlage als den ordentlichen Auftritt seiner Jungs.

TSV Wasserburg – FC Unterföhring 3:2 (2:1) FCU: Strauch – A. Arkadas, S. Bahadir, Flesch, Filotas (69. Awoudja) – B. Bahadir (57. Orth), T. Arkadas, Kretzschmar (86. Larisch), Tokoro (72. Antonio), Fischer – Agbavon (72. Al Hosaini). Tore: 1:0 Kononeko (6.), 1:1 Agbavon (26.), 2:1 Gonzalez (28.), 2:2 Fischer (58.), 3:2 Dumitru (68.). Schiedsrichter: Simon Ettl (Oberhinkofen). Zuschauer: 258.