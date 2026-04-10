FC Unterföhring peilt die 50-Punkte-Marke an

Zufriedener Beobachter. „Wir haben mittlerweile eine ganz andere Physis als in der Vorrunde und richtig Mentalität“, sagt FCU-Trainer Andreas Faber. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Unterföhring will beim SV Aubing nachlegen. Trainer Andreas Faber hat ein ambitioniertes Ziel für den Saisonendspurt ausgegeben.

Mit zehn Punkten in den vergangenen fünf Spielen hat der FC Unterföhring den eigenen Fans Spaß gemacht und die letzten Fragen Richtung Abstiegszone eindrucksvoll beantwortet. An diesem Sonntag (14.30 Uhr) führt die Reise des Fußball-Landesligisten zum SV Aubing, den man liebend gerne in der Tabelle überholen möchte.

Die Gefahr Richtung Abstiegszone ist fast gänzlich gebannt, so dass man sich an der Bergstraße neue Ziele setzen kann. Trainer Andreas Faber denkt an die Schallgrenze der 50 Punkte („Dann war die Saison ok“), zu der aktuell noch 14 Zähler fehlen. Bei noch sechs Ligaspielen ist das ein ambitioniertes Ziel. Mit so einer Serie winkt der neunte Platz, auf dem gerade der Aufsteiger aus Aubing thront als so eine Art Tabellenführer der unteren Tabellenhälfte.

Der Unterföhringer Trainer bekam am Freitag die Nachricht, dass man in Aubing auf dem Kunstrasen spielen muss, und fand diesen späten Zeitpunkt der Bekanntgabe nicht ganz so prickelnd. „Da muss ich in der Kabine nicht mehr viel sagen“, betont Faber. Grundsätzlich müsse man sich vor Kunstrasen nicht fürchten, „weil wir technisch gut und körperlich robust bei Standards sind“. Das sind auf den eher kleinen Kunstrasenplätzen die wichtigsten Eigenschaften.

Faber denkt aber auch schon an die nächste Saison, wenn er mit der Mannschaft eine bessere Rolle in der Liga spielen möchte. „Wir haben mittlerweile eine ganz andere Physis als in der Vorrunde und richtig Mentalität“, sagt Faber. Beim 2:2 gegen Grünwald hatten die Unterföhringer eine Linienklärung, die sie wie ein geschossenes Tor feierten. Diese Emotion hatte dem Team in der Anfangsphase der Saison gefehlt. Mit personellen Änderungen hat sich der Charakter des Teams verändert und 15 Spieler des aktuellen Kaders sind auch in der kommenden Saison dabei. Dazu sollen dann Führungsspieler kommen, die die Mannschaft auf ein neues Level anheben sollen. Andreas Faber verneigt sich vor dem Präsidenten Zivan Zivanovic, der sich um die Kaderplanung kümmert: „Er macht wirklich einen Riesenjob für den Verein.“ (nb)