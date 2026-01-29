FC Unterföhring packt den Ergebnisfußball wieder in die Kiste Landesliga-Fußball Unterföhring von Nico Bauer · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser

Andreas Faber verspricht: „Ab jetzt spielen wir wieder FCU-Fußball.“ – Foto: Fupa

Trainer Andreas Faber schwört auf Offensivfußball. Die Bahadir-Brüder verlassen den Verein. Dafür kommt ein Stammspieler von Unterhaching II.

„Ab jetzt spielen wir wieder FCU-Fußball.“ Mit dieser Ansage hat der Unterföhringer Landesliga-Trainer Andreas Faber die Vorbereitung seiner Mannschaft gestartet. Nach seiner Übernahme im Herbst versuchte der Coach, mit Ergebnisfußball tabellarische Schadensbegrenzung zu betreiben. Nun möchte Faber nach den Ligaspielen wieder in den Spiegel schauen können mit dem Wissen, dass die Unterföhringer aktiv gekickt haben. „Ich muss mir selbst treu bleiben“, sagt Faber und erklärt die Experimente mit Defensivgekicke und schwerer Kost auf dem Fußballplatz für beendet. In der Vorbereitung werde man nun wieder das selbstbewusste Spiel aus der Kiste holen. Die Unterföhringer wollen den Ball, wollen angreifen und damit den Fans wieder mehr Spaß machen. Er sieht das Potenzial im Kader. Wenn man in den ersten drei Ligaspielen gegen Traunstein, Dornach und Karlsfeld sechs oder mehr Punkte sammelt, dann sollte die erste Abstiegsgefahr auch gebannt sein.

„Gefühlt haben wir zehn Neuzugänge“, sagt der Unterföhringer Trainer über die vielen Langzeitverletzten der ersten Saisonhälfte. Etliche Spieler greifen nun wieder richtig an und haben das Potenzial, dem Club nach einer bislang wechselhaften Runde (22 Spiele, 26 Punkte) Luft nach hinten zu verschaffen. Die Brüder Burhan und Sahin Bahadir sind beim Projekt Klassenerhalt ab sofort nicht mehr dabei. Sie haben den FC Unterföhring mit dem Ziel Türkgücü München verlassen. „Die beiden wollen es noch einmal höherklassig versuchen“, sagt Trainer Faber, „da legen wir ihnen keine Steine in den Weg.“ Adin Avdic ist so etwas wie Zugang und Abgang in Personalunion. Der Spieler von Ligakonkurrenten SV Aubing hat den Unterföhringern zuerst zugesagt und dann aber doch für sich entschieden, Abstand vom Fußball gewinnen zu wollen.