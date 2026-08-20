FC Unterföhring ohne Cheftrainer: Co-Trainer übernehmen in Forstinning

Cheftrainer Andreas Faber weilt im Urlaub und fehlt beim Auswärtsspiel des FC Unterföhring am Freitag. Seine Co-Trainer Sebastian Fritz und Vincent Heller treffen auf eine der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga.

Auf den ersten Blick hat sich beim FC Unterföhring nicht viel gebessert. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen und zuletzt drei Niederlagen in Serie steht man fürs Erste eher hinten in der natürlich noch nicht wirklich aussagekräftigen Tabelle. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Forstinning (Freitag, 19.30 Uhr) ist der Präsident Zivan Zivanovic mit dem neu formierten Kader aber zufrieden und blickt entspannt nach vorne. Der oberste Funktionär des Vereins weiß, die sechs Punkte aus fünf Spielen ganz gut einzuordnen. Zum einen hat der FCU gegenüber den anderen Mannschaften noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und zudem hat man bis auf Tabellenführer Murnau die besten Mannschaften der Liga schon gespielt. „Die Tabelle hat erst nach zehn bis 15 Spieltagen eine wirkliche Aussagekraft“, betont Zivan Zivanovic.

Er hat den Kader zusammengestellt und mit dem routinierten Daniel Gaedke sowie dem jungen Erik Baer zwei hochspannende Stürmer an die Bergstraße gelockt. Zuletzt bei Türkgücü fehlten beide wegen Urlaubs. Nun in Forstinning können die beiden in Forstinning wieder frisch erholt auf Torejagd gehen.

Zivan Zivanovic ist ziemlich zufrieden mit der Kaderzusammenstellung der Unterföhringer, die nun auf allen Positionen doppelt besetzt sind. „Wir haben einen deutlich verschärften Konkurrenzkampf“, lautet sein Fazit nach den ersten Ligaspielen. Daran ändern auch die Abschiede von Nils Larisch oder Jona Meiner nichts. Es war bereits vor der Saison einkalkuliert, dass die Spieler nach den ersten Spielen wegziehen. Deshalb sind bei Zivan Zivanovic bis zum Transferschluss am 1. September derzeit keine Veränderungen des Kaders vorgesehen. Nach dem aktuellen Stand sollte es keine Zu- oder Abgänge geben.

Diesen Freitag in Forstinning ist Andreas Faber der prominenteste Ausfall. Unterföhrings Cheftrainer weilt derzeit im Urlaub und ist kommenden Mittwoch gegen den FC Schwabing wieder mit dabei. Dieses eine Spiel werden die Spieler von den beiden Co-Trainern Sebastian Fritz und Vincent Heller betreut. Und die haben nun eine richtig knackige Aufgabe. Der VfB Forstinning ist mit drei Siegen und zwei Niederlagen eine von nur zwei noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga. Mit sechs Gegentoren hat man aktuell auch die beste Defensive der Liga.