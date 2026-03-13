FC Unterföhring muss gegen Karlsfeld ohne Abwehrchef zaubern

Jona Meiner fällt mit Faserriss aus. Trotzdem will der FCU die sechs Punkte gegen Karlsfeld erreichen und sich Luft verschaffen.

Der Spielplan der Fußball-Landesliga Südost bescherte dem FC Unterföhring die ultimative Standortbestimmung nach der Winterpause mit drei Partien gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. Für den FC Unterföhring bedeutete das Programm, dass er sich mit sechs Punkten einen komfortablen Abstand zur Abstiegsrelegation verschaffen kann. Nach Niederlage und Sieg stellt sich nun gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Samstag, 13.30 Uhr) die Frage, ob der FCU mit einem Dreier die sechs Punkte erreicht.

Die Auftaktniederlage gegen Traunstein (0:2) korrigierten die Unterföhringer mit einem 2:1-Sieg in Dornach, der für Trainer Andreas Faber leistungsgerecht war. Er sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg und fühlt sich bestätigt in der Ansage, dass man sich nicht mit zerstörerischem Defensivfußball selbst verbiegt. Faber erwartet FCU-Fußball mit viel Ball an den eigenen Füßen. Und auch gegen Karlsfeld ist er überzeugt, dass die Zahlen am Ende passen, wenn sein Team die eigenen PS auf die Wiese bringt.

Ja, es wird wieder auf dem Rasen im gemütlichen Stadion an der Bergstraße gespielt. Im ersten Heimspiel gegen Traunstein musste man noch auf den Kunstrasen ausweichen. Für die Rückkehr ins Stadion dankt der Trainer der Gemeinde Unterföhring: „Deren Platzwarte haben einen Riesenjob gemacht.“

Mit Blick auf das Karlsfeld-Heimspiel hat Faber nun die Aufgabe, bei der Abwehr-Formation kreativ werden zu müssen. Die Innenverteidiger haben sich gefühlt in Luft aufgelöst. Abwehrchef Jona Meiner zog sich einen knackigen Faserriss zu und muss jetzt vier bis sechs Wochen zusehen. Der andere Innenverteidiger Ove Richter, der eigentlich Außenverteidiger ist, fehlte unter der Woche und sollte deshalb eher von der Bank kommen. Hinten gehen dem FC Unterföhring sicherlich die Alternativen aus, aber Andreas Faber hat noch nie in seiner Karriere als Spieler oder Trainer gejammert. Und das macht er auch dieses Mal nicht: „Wir gehen auch diesmal gegen Karlsfeld mit einer Mannschaft auf dem Platz, die das Spiel gewinnen kann.“ Und wenn das gelingt, winken einigermaßen entspannte Wochen im Frühling. (nb)