FC Unterföhring möchte vorne mitspielen – ganz vorne

Zwei Jahre Mittelmaß in der Landesliga waren ganz nett, aber nun soll die Saison mit dem Motto „Der Zug hat keine Bremse“ so richtig eskalieren. Die Fußballer des FC Unterföhring möchten vorne mitspielen – und damit ist ganz vorne gemeint.

Wenn man dieser Tage dem Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz den vierten Platz nach einer guten Saison anbietet, dann lehnt er das dankend ab und ohne jegliches Nachdenken. „Wir wollen weiter vorne sein“, sagt Fritz. „Für den Verein ist Top Fünf das Ziel“, sagt er, „aber wir Trainer haben das Ziel Top Drei. Für den Aufstieg in die Bayernliga muss aber vieles passen.“ Die beiden Trainer Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas haben sich mal so richtig etwas vorgenommen. Die Liga sieht Unterföhring nicht als Meisterkandidaten, aber das möchte der FCU den anderen Vereinen auf dem Platz zeigen.

Die Unterföhringer haben den Kader super spannend verstärkt. Nur wenige Landesligisten haben drei Mittelstürmer im Kader und überhaupt sind die Positionen eher dreifach als doppelt besetzt. Die Abgänge waren eher Kicker aus der zweiten Reihe, sodass man qualitativ wie quantitativ zugelegt hat.

Die Vorbereitung lief gut, der FCU stand hinten gut und hatte Torchancen en masse. Er zeigte in den Leistungen auch die Konstanz, die in der vergangenen Saison komplett fehlte. „Jetzt müssen wir genau so unsere Ligaspiele machen“, sagt Fritz. Mit dem Auftakt gegen den TSV Kastl (Samstag, 14 Uhr, Stadion Bergstraße), dem Gastspiel bei Aufsteiger SV Neuperlach (Dienstag) und dann dem Heimspiel gegen Schwabing (Freitag) haben die Unterföhringer kein angenehmes Startprogramm, aber eben Teams, die man für einen Spitzenplatz schlagen muss.

In der Vorbereitung wurden verschiedene Systeme weiter entwickelt. „Wir wollen diese Saison auch einmal Dreierkette spielen, wenn wir nicht hinten liegen“, sagt Fritz. In der vergangenen Runde war das der All-In-Modus, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Die beiden Trainer Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas haben diese Saison immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen bei diesem Kader. In Gesprächen mit dem Team wurde das kickende Personal schon einmal auf Härtefälle vorbereitet. Fritz hat dabei einen Wunsch: „Wer unzufrieden ist, der soll uns mit seinen Trainingsleistungen zeigen, dass wir falsch entschieden haben.“ (nb)