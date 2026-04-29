FC Unterföhring mit knackigem Restprogramm

Zusammenhalten: Unterföhring kann mit einem weiteren Sieg die Tür nach hinten final schließen. – Foto: Sven Leifer

Fünf Punkte Vorsprung auf die Relegation, aber ein brutales Restprogramm. Trainer Faber gibt zu: „Zu früh in den Freizeitmodus geschaltet."

Wird das Saisonfinale noch einmal richtig hart für den FC Unterföhring? Der Fußball-Landesligist hat am vergangenen Wochenende mit der 1:3-Niederlage bei Wacker München die Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Und jetzt kommt mit dem TSV 1860 Rosenheim (Donnerstag, 19.30 Uhr) der aktuelle Tabellenführer.

Die Unterföhringer haben drei Spieltage vor dem Saisonende noch fünf Punkte Vorsprung auf die Relegation. Grundsätzlich ist das bei nur noch neun zu vergebenden Punkten einiges, aber das Restprogramm ist brutal. Nun haben die Unterföhringer im Heimspiel den TSV 1860 Rosenheim vor der Brust, der zuletzt alles gewann und kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga steht. Am letzten Spieltag geht es in dem anderen Heimspiel gegen den Dritten TSV Murnau, der voll im Rennen um die Aufstiegsrelegation ist.

Dieses Programm ist knackig. Dazwischen spielt der FCU auswärts beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der auf dem hinteren Relegationsplatz noch Punkte benötigt, um den direkten Abstieg vermeiden zu können. Nimmt man die jüngsten Leistungen der Unterföhringer, die dreimal verloren haben (1:9 Tore) und fünf Spiele nicht gewinnen konnten, hängen die Trauben dreimal hoch.

Das könnte bedeuten, dass Unterföhring nach eigenen Niederlagen auf hilfreiche Ergebnisse der Konkurrenz hoffen muss. Trainer Andreas Faber bemerkte zuletzt schon selbstkritisch, „dass wir zu früh in den Freizeitmodus geschaltet haben“. Fakt ist aber auch, dass die Unterföhringer trotz des Negativtrends die Qualität haben, um die Besten der Liga aus den Schuhen zu schießen. Mit dem spektakulären 5:2-Heimsieg zu Hause gegen den VfB Hallbergmoos hat man eine Spitzenmannschaft aus dem Aufstiegsrennen herauskatapultiert.

In den letzten beiden Heimspielen warten mit Rosenheim und Murnau weitere Brocken der Hallbergmoos-Kategorie. Der selbstbewusste Faber schaut auch jetzt in der schwierigen Phase mit dem knackigen Restprogramm auf sich selbst. Seiner Mannschaft gibt er mit auf den Weg, dass man mit einem weiteren Sieg die Tür nach hinten final schließen kann. Das Potenzial dafür hat das Team, und schließlich möchte der FCU in der kommenden Saison ja selbst bei den vorderen Teams mitmischen. (nb)