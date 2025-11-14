FC Unterföhring "meilenweit" von angestrebtem Fußball entfernt

Trainer Andreas Faber setzt auf einen breiteren Kader und hofft in den letzten drei Spielen vor der Winterpause auf wichtige Punkte

In den vergangenen Wochen war das Traineramt beim FC Unterföhring alles andere als lustig für Andreas Faber. Der zur Verfügung stehende Kader ist minimal klein, die Leistungen bescheiden und die Folge ist eine Art aktive Schadensbegrenzung bis zur Winterpause.

Vor dem Gastspiel beim FC Schwabing (Sonntag, 12.30 Uhr) ist der Coach nun aber ungewohnt zuversichtlich, dass der FCU in drei Spielen bis zur Pause den Abstand zur Abstiegsrelegation von aktuell vier Punkten noch etwas ausbauen kann.

Unter der Woche hatten die Unterföhringer mindestens 16 Spieler im Training, was in den vergangenen Wochen undenkbar war. „Ich habe gleich wieder das Taktikbuch rausgeholt“, witzelt Faber über den Trainingsbetrieb. Der Kader wird breiter und der Coach hofft aus den Spielen in Schwabing, gegen Kirchheim und dann in Wasserburg auf sechs Punkte.

Mit dem Ertrag würde es mit knapp 30 Zählern in die Winterpause geben und dem Verein ein bisschen Luft nach hinten verschaffen. Diese Saison gibt es nur noch das Ziel, im Frühling nicht um den Landesliga-Verbleib zittern zu müssen.

Mittelfeld-Teams werden anvisiert

„Wir sind noch meilenweit von dem Fußball entfernt, den ich spielen lassen möchte“, sagt Faber ganz deutlich. An der Einschätzung haben auch die jüngsten Anzeichen nichts geändert. Im Idealfall kämpfen sich die Unterföhringer im November noch an das Mittelfeld der Liga heran.

Der Trainer ist mit seinen Gedanken schon in der Vorbereitung nach dem Jahreswechsel. Dann will er mit der Mannschaft vieles ändern und umstellen. Fabers Unterton beinhaltet die Botschaft, dass es für Spieler, nicht so spaßig wird, wenn man dann nicht voll mitzieht.

Heimatverein als Langzeitprojekt

Der Unterföhringer Trainer sieht seinen Heimatverein als Langzeitprojekt und hat auch schon die nächste Saison im Hinterkopf. Das zeigt die Beschreibung des nächsten Schrittes nach der Distanzierung vom Tabellenkeller: „Dann wollen wir uns eingrooven für die nächste Saison.“

Mittelfristig soll der FC Unterföhring die Landesligatabelle wieder von oben anschauen. Im Jahr 2027 feiert der Verein das 100-jährige Bestehen und dann will man im Festjahr wieder mehr Spaß haben bei den Heimspielen an der Bergstraße. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Filotas, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Gümüs, Näther, Gmelch (Geiler), Tokoro – Porr (Fischer).