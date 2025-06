FC Unterföhring kreiert sein magisches Dreieck

In der vergangenen Saison waren die Fußballer des FC Unterföhring in der Landesliga eine graue Maus, die nur den einen oder anderen Höhepunkt einstreute. Vor der neuen Runde hat der Verein den Kader punktuell und hoch spannend verstärkt, um nun in den Top Fünf mitzuspielen.

In der vergangenen Saison standen am Ende die beiden Aufsteiger Schwaig (Meister) und Geretsried (Relegation) vorne, weil sie Super-Sturmduos hatten und so nicht zu halten waren. Ein solches Sturmduo könnte in der neuen Saison der FC Unterföhring präsentieren mit Jakob Klaß und Fabian Porr. Klaß befindet sich im Aufbau nach seinem Kreuzbandriss und dessen Kumpel Porr kam aus Hallbergmoos. Der Hüne Porr hatte in der Vergangenheit immer wieder Knieprobleme, aber er hat Riesenpotenzial. Wenn beide gesund bleiben, hat man ein Sturmduo der Extraklasse.

Thomas Reichlmayr kommt als Co-Trainer, Torhüter und Sechser

Jeder Fußball-Liebhaber hat beim Begriff vom magischen Dreieck Pipi in den Augen. Es war ein Geschenk, einst beim VfB Stuttgart den Herren Balakov, Bobic und Elber zuschauen zu dürfen. Stuttgart wurde Meister und zeigte, wie schön dieser Sport sein kann. Und nun hat der FC Unterföhring sein magisches Dreieck mit Luis Fischer, Fabian Porr und Jakob Klaß. Die Drei schossen einst den TSV Brunnthal bis nach oben in die Landesliga, fahren gemeinsam in den Urlaub und sind viel, viel mehr als drei Fußballer, die nun wiedervereinigt das gleiche Trikot tragen.

Ein Top-Top-Top-Transfer ist Thomas Reichlmayr, der lange in der Regionalliga einer der besten Torhüter der Liga (Pipinsried, Buchbach, FC Ingolstadt II) war. Er kommt als Co-Trainer und einer, dem die Jungen mal so richtig zuhören. Wenn Spielertrainer Sebastian Fritz mal keine Zeit hat, steht eben die 33-jährige Koryphäe Reichlmayr im Tor. Die Regel wird aber sein, dass der Neue an der Seitenlinie steht und dafür in der Zweiten Mannschaft unter dem dortigen Spielertrainer Jerome Faye als Sechser im Feld spielt. Clubchef Zivan Zivanovic ist total geflasht von dem neuen Keeper, der schon so viel gesehen hat und als mentaler Leader dem Team die Wechselhaftigkeit austreiben soll. Unterföhring war in der Vergangenheit gleichermaßen für Gala wie auf Luftikus-Gekicke gut. Dieses Jahr will Zivanovic die Top Fünf erreichen. Punkt. Basta. Ausrufezeichen!

Vom SV Heimstetten kam Razvan Marian, der mit seinen 17 Jahren eine Sondergenehmigung für den Herrenfußball bekam. Zudem verpflichteten die Unterföhringer Vincent Gmelch (SV Heimstetten) und Hendrik Geiler (SpVgg Weiden). Damit sind die Unterföhringer auf allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt und bekommen einen deutlich schärferen Konkurrenzkampf. Vincent Heller wollte im September in die USA auswandern, hat aktuell aber noch kein Visum. Sollte der Lebensplan nicht klappen, könnte das Urgestein länger bleiben. Aktuell befindet sich Heller bereits in Amerika als Videoanalyst des FC Bayern bei der Klub WM.

Mohamed Al Hosaini mit Hattrick beim 6:2 gegen Manching

Sportlich läuft es ganz gut beim FCU, der den SV Manching aus der Parallel-Landesliga Südwest mit 6:2 (2:1) fein vernaschte. Die Tore schossen Mohamed Al Hosaini mit einem Zehn-Minuten-Hattrick (75., 79., 85.), Fabian Porr (29.) und Maick Antonio (81.). Manching steuerte ein Eigentor (41.) bei und Neumayer markierte die zwei Tore (9., 55.) zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende war Unterföhring die deutlich bessere Mannschaft, die auch in dieser Höhe völlig verdient gewann. Der knackige Offensivfußball des FCU machte Lust auf mehr. (nb)