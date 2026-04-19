FC Unterföhring kassiert ein 0:5 bei Hachings Jungspunden

Trainer Andreas Faber ist stinksauer nach der schwachen Leistung: „Ich habe keinen Bock, den halben Sonntag für so etwas zu opfern.“

Für den FC Unterföhring war das Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching II natürlich ein ganz dickes Brett, das zu bohren war. Mit einer ganz schwachen Leistung bot sich der Fußball-Landesligist bei der 0:5 (0:2)-Niederlage gegen den Dritten als dankbares Abschuss-Opfer an.

Trainer Andreas Faber war ziemlich stinkig, weil es der FCU dem Gegner ziemlich leichtmachte. Schon in den ersten Minuten hätte Haching treffen können. Dann nahmen die Gäste zwar an der Partie teil und hatten auch ihre offensiven Momente, aber in der Summe ging die Führung der Hachinger mit zwei Toren in Führung. Der Mann des Tages war dann Laris Stejapanovic, der vier Tore erzielte und mit drei Stück in der zweiten Hälfte noch den lupenreinen Hattrick von erschreckend schwachen Unterföhringern ermöglicht bekam.

„Wir haben schon wieder absolute Slapstick-Tore kassiert“, sagte später der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Beim ersten Tor hätte man den Ball klären können, wollte ihn aber ins Toraus gehen lassen. Dem 2:0 ging ein weiter Ball über mehr als 60 Meter voraus, bei dem die Verteidiger gar keine gute Figur machten. Die jungen Spieler von Unterhaching II hatten die Lage im Griff, mussten aber diesmal keine Heldentaten für den deutlichen Sieg vollbringen.

Vorsprung zur Abstiegsrelegation nicht beruhigend

Andreas Faber machte sich ziemlich angefressen auf den Weg nach Hause. „Ich habe keinen Bock, den halben Sonntag für so etwas zu opfern“, motzte Faber. Bei einer ordentlichen Leistung hätte er mit der Niederlage leben können, aber eben nicht mit diesen Umständen. Faber warnt auch, dass man mit der Wiederholung einer solchen Leistung ebenfalls gegen Wacker München verlieren werde, und dann könnte noch einmal Abstiegskampf drohen. „Wenn du drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte zur Abstiegsrelegation hast, dann ist das kein beruhigender Vorsprung“, sagt Faber.

Der Trainer kündigt auch an, dass er die Spieler aus dem Kader nehmen wird, die in der kommenden Woche die Gefahr nach hinten nicht ernst nehmen. In Unterföhring muss jeder erkennen, dass man noch Punkte benötigt für den Klassenerhalt aus eigener Kraft. (nb)

SpVgg Unterhaching II – FC Unterföhring 5:0 (2:0). FCU: Neff – Richter (46. Marian), Flesch, Awoudja – Orth, Filotas (46. Gümüs), Geiler, Gmelch, Fischer (73. Stijepic) – Antonio, Porr – Tore: 1:0 Negele (30.), 2:0/3:0/4:0/5:0 Stejapanovic (37./47./49./82.). Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggenau) – Zuschauer: 100.