FC Unterföhring ist nach Durchhänger wieder auf dem Weg nach oben Enge Tabelle

Unterföhring – Selten war es bei den Fußballern des FC Unterföhring so ruhig wie in dieser Saison. Nachdem sie das Saisonziel von der Bayernliga-Rückkehr nach unten korrigiert haben, meisterte der Verein auch schwere Phasen mit der Heimpleitenserie und dem zwischenzeitlichen Absturz Richtung Abstiegsrelegation. Der Verein atmete auch den Frust des emotionalen Trainers Zlatan Simikic weg und kann sich nun für die Wende belohnen mit der Rückkehr unter die besten fünf Mannschaften der Liga. Das kann der FCU mit einem Sieg gegen den Aufsteiger VfB Forstinning (Freitag, 19.30 Uhr, Kunstrasen) erreichen.

Die seit mittlerweile vier Spielen unbesiegten Unterföhringer haben in mehreren Punkten zurück in die Spur gefunden. Die Abwehr blieb bei den zwei Siegen (3:0 gegen Freising, 2:0 in Holzkirchen) ohne Gegentor, was angesichts der Unterföhringer Spektakelausrichtung schon bemerkenswert ist. Mit Rückkehrer Ajlan Arifovic sowie den beiden Neuzugängen Sahin Bahadir und Michael Schrödl haben sie eine Dreierkette, die zusammen mit Sechser Burhan Bahadir die Überfall-Offensive seriös absichern. Mittlerweile ist das Quartett auch fit, um diese Aufgaben zu meistern.

Zur Defensive kommt die individuelle Klasse, mit der Unterföhring an Sahnetagen jedem anderen Landesligisten die Lichter ausknipsen kann. Zuletzt in Holzkirchen rettete erst Torwart Sebastian Fritz mit Glanztaten hinten die Null und dann machte der ins Laufen kommende Bastian Fischer vorne ein Traumtor. So kann man das Fehlen von Robin Volland, der wahrscheinlich erst nach der Winterpause wieder auf dem Platz steht, auch kompensieren. Trainer Zlatan Simikic denkt nach der Wende an den zurückgetretenen Sportleiter Zivan Zivanovic: „Ich bin Zivan sehr dankbar, dass er mir so einen tollen Kader zusammengestellt hat.“

Und dieses Team hat sich nach vielen Urlaubsabsenzen und Verletzungsproblemen mit acht Punkten aus vier guten Spielen durch die halbe Liga gepflügt. In der extrem ausgeglichenen Gruppe ist der FCU Achter mit nur sechs Punkten Rückstand auf den Ersten. Dem vier Punkte entfernten Dritten VfB Forstinning kann man nun zumindest nahe auf die Pelle rücken. Der Kunstrasen in der Isarau hat zuletzt mit vier Punkten in zwei Partien ja auch Glück gemacht und nun soll aller guten Dinge Drei sein. NICO BAUER

Aufstellung: Fritz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - B. Bahadir, Ehret, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Siebald.