FC Unterföhring ist für den Gegner wieder unberechenbar Rückrundenstart gegen TSV Grünwald

Unterföhring – Aber 23 Punkte in 17 Spielen und Tabellenplatz elf ist nicht der Anspruch des Landesligisten, der von seiner Kaderqualität ganz vorne stehen müsste. Mit dem Rückrundenstart gegen den TSV Grünwald an diesem Freitag (19.30, Stadion an der Bergstraße) hat man noch einiges geradezurücken.

Co-Trainer Marc Holweck, der aktuell den aus privaten Gründen verhinderten Zlatan Simikic vertritt, weiß den Sieg aus der Vorwoche gut einzuordnen. Offensiv wie defensiv haben die Unterföhringer noch viel Luft nach oben für eine Galaform wie im Hinspiel. Zum Saisonstart gewannen die Unterföhringer 4:0 beim TSV Grünwald, der mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient war. Die Mannschaft des ehemaligen Kultkickers Florian de Prato möchte sicher wieder einiges geraderücken. Allerdings hat Grünwald seine letzten fünf Auswärtsspiele verloren mit 2:17 Toren.

Auf der anderen Seite haben die Unterföhringer wieder eine neue Unberechenbarkeit. Gegen Dachau stürmten Youngster Sali Aliji und Altmeister Andreas Faber, wobei sich Faber mit dem Zehner Bastian Fischer abwechselte. Das ist ein Konstrukt, auf dass sich keine Abwehr der Landesliga einstellen kann.