FC Unterföhring: Im Schlussspurt nicht locker lassen

Diesen Freitag hat der FC Unterföhring einen außergewöhnlich großen Fanclub. Die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion der Landesliga Südost hoffen darauf, dass der FCU sein Heimspiel gegen den SV Pullach (Freitag, 19 Uhr) gewinnt.

Die Unterföhringer spielen mit Pullach, Freilassing und Garching noch gegen drei Mannschaften, die den Klassenerhalt noch nicht sicher haben. Pullach stand lange auf einem direkten Abstiegsplatz und hat sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen nach oben gearbeitet in die Relegationszone. Mit einem Sieg in Unterföhring könnten die Raben zumindest über Nacht sogar auf einen Rang für den direkten Klassenerhalt klettern.

Im Gegensatz zu manch anderen Mannschaften im gesicherten Mittelfeld der Liga hat der FC Unterföhring in den vergangenen Wochen nicht nachgelassen und weiter alle Kräfte mobilisiert. So kostete er den von der Aufstiegsrelegation träumenden TSV Wasserburg bei der unglücklichen 2:3-Auswärtsniederlage zuletzt einige Nerven.

„Wir wollen gegen Pullach drei Punkte und können alle drei Spiele gewinnen“, sagt der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz. Nach mehreren Ausrutschern gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel in dieser Saison sieht Fritz nun die Möglichkeit für die Mannschaft, einen Schritt in der eigenen Entwicklung zu machen. „Wir müssen auch gegen solche Mannschaften von der ersten Minute an voll da sein“, sagt der Trainer. Gegen schwächere Mannschaften fehlte schon mehrfach die richtige Einstellung. Deshalb sind Spiele wie dieses gegen Pullach ein Charaktertest.

Mittlerweile haben sich die Rahmenbedingungen des Landesligisten auf der eigenen Anlage an der Bergstraße verbessert. Die Gemeinde hat die Platzpflege übernommen und vieles verbessert, nachdem in den vergangenen zwei Jahren das Stadion-Spielfeld nach der Pflege einer Firma in keinen guten Zustand war. Lange mussten die Unterföhringer auf den Kleinspielfeldern neben dem Stadion und dem Kunstrasenplatz üben, was bei rund 25 Spielern alles andere als ideal ist. Fritz ist sehr froh, dass die Männermannschaft mittlerweile auch wieder auf dem Hauptplatz trainieren kann. Mit zwei Erfolgen im eigenen Stadion gegen Pullach und Garching kann der FC Unterföhring auch noch die magere Heimbilanz in dieser Saison (sieben Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen) aufpolieren. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – A. Arkadas, S. Bahadir, Flesch (Awoudja), Filotas – B. Bahadir, T. Arkadas, Tokoro (Antonio), Kretzschmar – Agbavon (Al Hosaini).