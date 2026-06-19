FC Unterföhring holt Ex-Bayernligastürmer mit 33 Toren

Erfahrener Anführer im Angriff: Der ehemalige Ismaninger Daniel Gaedke (blau) kommt aus Schwaig zum FCU. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Daniel Gaedke wechselt vom FC Schwaig zum Landesligisten. Der 31-Jährige hat in Buchbach sogar Regionalliga gespielt.

Zum Ende der vergangenen Saison wurde es noch ziemlich eng für den FC Unterföhring in Richtung Abstiegszone der Landesliga Südost. Daraus haben sie beim FCU nun ihre Lehren gezogen und mit einem guten halben Dutzend neuer Spieler den Kader teilweise erheblich verstärkt.

Massiven Bedarf hatten die Unterföhringer Fußballer im Sturmzentrum, nachdem die beiden Angreifer Jakob Klaß und Fabian Porr zurück zu ihrem Heimatverein TSV Brunnthal gegangen sind. Der potenzielle Königstransfer ist der ehemalige Ismaninger Daniel Gaedke, der zuletzt beim Bayernligisten FC Schwaig aktiv war. Der Stürmer hat 33 Tore in der Bayernliga geschossen und mit Buchbach sogar Regionalliga gespielt. Mit seinen 31 Jahren ist er nun der erfahrene Anführer im Angriff. Trainer Andreas Faber betont, dass Gaedke immer noch superschnell ist.

Hoch spannend ist auch der zweite Stürmer Erik Bär, der aus der U19-Bayernliga von Waldeck Obermenzing kommt. Er hat in der vergangenen Saison in 25 Spielen 15 Treffer markiert. Bär war ein Spieler, für den sich zahlreiche Vereine interessiert hatten. Hier waren die Unterföhringer früh dran und machten zusammen mit Waldeck-Verteidiger Vitus Asam frühzeitig Nägel mit Köpfen. Der Trainer macht deutlich, dass es für ihn nicht um die Frage Gaedke oder Bär geht: „Wenn ich zwei supergute Stürmer habe, dann spiele ich auch gerne mit zwei Stürmern.“

In der Abwehr hatte der FC Unterföhring die zentrale Aufgabe, Ersatz für Jona Meiner zu suchen. Der Abwehrchef zog um in die USA und auch hier kommt ein Routinier, der in der Nachbarschaft beim FC Ismaning sehr bekannt ist. Alexander Jobst macht vom Bezirksligisten Penzberg den Schritt zurück in den gehobenen Amateurfußball. „Er will es noch einmal so richtig wissen“, sagt Trainer Andreas Faber, der von der Einstellung des erfahrenen Abwehrspielers ziemlich begeistert ist. Spieler wie Jobst oder Gaedke könnten die erfahrenen Führungsspieler sein, die in der vergangenen Saison in der Struktur der Mannschaft schmerzlich vermisst wurden.

Weitere Zugänge des FCU sind Viktor Vynnychuk (FC Ismaning U19), Christopher Kazadi Mulamba (Großhadern), Noah Khayyal (Freising) und Valentin Gerstner (Garching). Dem Gegenüber steht neben dem nach Brunnthal abgewanderten Trio (Luis Fischer, Fabian Porr, Jakob Klaß) noch Hendrik Geiler, der sich in Richtung des TSV Grünwald verändert hat. In der Summe ist der Kader des FC Unterföhring breiter geworden und hat nun auch die Achse der Führungsspieler.

Andreas Faber ist überzeugt, dass er sein Ziel von Ballbesitzfußball nun wesentlich besser umsetzen kann. In der vergangenen Saison musste er sich immer wieder nach dem noch verfügbaren Personal und nach dem Gegner richten. Nun in der Sommervorbereitung, möchte er mehr auf sich schauen. „Es war eine grandiose Zusammenarbeit mit Zivan“, sagt Faber mit Blick auf den Chefplaner des Vereins. Zivan Zivanovic ist der Vorsitzende des FC Unterföhring und er hat alles gegeben, damit der Kader des Landesligisten maximale Qualität bekommt. Schließlich feiert der Verein im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen, und da will man den Blick auf die Tabelle genießen. Andreas Faber macht dem Team keine Vorgabe und sagt stattdessen, dass das kickende Personal nach den ersten Wochen der Vorbereitung in einer gemeinsamen Diskussion die Ziele formulieren soll. (nb)