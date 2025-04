FC Unterföhring: Gleichstand nach Toren und Platzverweisen

Fußballspiele mit Beteiligung des TSV 1860 Rosenheim sind in der Regel eine zähe Angelegenheit. Das war am Donnerstagabend in Unterföhring nicht anders, als sich die Fußball-Landesligisten nach zwei Platzverweisen, zwei Toren und einer Menge Leerlauf 1:1 (0:0) trennte.

In der ersten Halbzeit stand es zwar 0:0 nach Toren, aber 1:1 nach Platzverweisen. Das bot auf beiden Seiten genug Diskussionsthemen. Rosenheim fing sich in der 7. Minute bereits eine glatte Rote Karte für Florian Grundner ein und das war ganz knifflig. Clovis Tokoro lief alleine auf das Rosenheimer Tor zu, wurde aber von drei Gegenspielern mit Speed-Vorteil eingeholt. Beim Schussversuch gingen dann alle gemeinsam zu Boden und der Referee gab Unterföhring den Freistoß. Das war dann auch die Notbremse, was die Rosenheimer Mitspieler komplett fassungslos machte.

Diese Szene schwelte offenbar noch etwas nach, denn in der 15. Minute kassierte der notgebremste Tokoro Gelb für ein Scharmützel mit einem Verteidiger weit abseits des Balles. Das war dann auch die halbe Miete für den Unterföhringer Platzverweis, den sich der offensive Mittelfeldspieler fünf Minuten vor der Pause einfing. Die Ampelkarte gab es dann für ein taktisches Foul in der Mitte der eigenen Hälfte. Vielleicht wollten ihn die FCU-Verantwortlichen nicht zum Schutz auswechseln, weil Mitte der ersten Hälfte schon Altmeister Jerome Faye angeschlagen ausgetauscht werden musste.

Fußball wurde auch gespielt, wenn auch mit einem arg überschaubaren Spektakelfaktor. Der FCU hatte etwas mehr vom Spiel und mit der langen Unterzahl konnte das offensiv erschreckend harmlose Rosenheim mit dem 0:0 bestens leben. Die Gäste wurden nach der Pause dann stärker, sorgten vermehrt für Gefahr und gingen nicht unverdient in Führung. Torwart Daniel Strauch konnte einen Fernschuss nur nach vorne abwehren und dort fiel Djayo der Ball direkt vor die Füße (54.).

Die Gastgeber wehrten sich gegen die Niederlage, hatten offensiv aber diesmal wenig Durchschlagskraft. Den Ausgleich brachte eine Ecke, die Kevin Flesch am kurzen Pfosten einköpfte und den gegnerischen Torwart fürchterlich schlecht aussehen ließ. Danach schoben die Gäste noch einmal an und hatten noch Halb- bis Dreiviertelchancen zum Lucky Punch. Unter dem Strich ging das Remis dann so in Ordnung, weil von beiden Teams zu wenig kam, um sich die drei Punkte zu verdienen. (nb)

FC Unterföhring – TSV 1860 Rosenheim 1:1 (0:0). FCU: Strauch – A. Arkadas, Flesch, Awoudja, Filotas – Heller (90.+1 Haouari), Fischer, Tokoro, Mulango (65. Larisch), Kretzschmar (80. Agbavon) – Faye (24. Antonio). Tore: 0:1 Djayo (54.), 1:1 Flesch (75.) – Gelb-rot: Tokoro (40., wiederholtes Foulspiel) – Rot: Grundner (7., Notbremse) – Schiedsrichter: Wirkner (Mertingen) – Zuschauer: 70.