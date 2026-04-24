FC Unterföhring: Gegen Wacker München ans rettende Ufer

Der Unterföhringer Trainer Andreas Faber sagt: „Wir holen diese drei Punkte und dann ist das Thema durch. Für diese neunzig Minuten muss die Mannschaft den Freizeitmodus beenden.“ – Foto: Dieter Michalek

Mit einem Sieg beim FC Wacker München kann sich der FC Unterföhring endgültig retten. Trainer Faber fordert seine Mannschaft auf.

Noch drei Punkte und dann ist alles klar. Der FC Unterföhring kann sich mit einem Sieg beim FC Wacker München (Samstag, 14 Uhr) endgültig aus dem Abstiegskampf der Landesliga Südost verabschieden. Außerdem steht dieses Wochenende noch die Revanche für das Hinspiel auf der Liste der Föhringer Fußballer.

Aktuell hat der FC Unterföhring acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation, was vier Spieltage vor dem Saisonende nicht wenig ist, aber auch nicht das ganz beruhigende Polster. Gegner Wacker München steht drei Punkte vor der Relegationszone, und deshalb weist der Unterföhringer Trainer Andreas Faber darauf hin, „dass die mehr Druck als wir haben“. Er schaut aber grundsätzlich auf den eigenen Kader: „Wir holen diese drei Punkte und dann ist das Thema durch. Für diese 90 Minuten muss die Mannschaft den Freizeitmodus beenden.“ Der Trainer bemerkt auch selbstkritisch, die Saison vielleicht zu früh zu locker betrachtet zu haben. Nun müsse man noch einmal das Potenzial ausschöpfen und aus eigener Kraft die Tür nach hinten in der Tabelle zuschlagen – und zweimal absperren.

Im bisher einzigen Ligaspiel der beiden Vereine gab es ein böses 0:4 zu Hause an der Bergstraße. „Das war ganz schlimm“, erinnert sich Faber. Er hatte die Mannschaft da gerade noch recht frisch übernommen und war nach ordentlichen Ansätzen in den Wochen zuvor massiv geschockt. In das Bild passt auch das 0:5, das man sich in der Vorwoche bei der SpVgg Unterhaching II einfing. „Mit der Ausnahme des Haching-Spiels waren die Leistungen in den vergangenen Wochen ganz ordentlich“, sagt Faber, „uns haben eigentlich nur die Ergebnisse gefehlt.“ Für Wacker München brauche es einen Tick mehr Konsequenz und Ergebnisfußball.

Für den wichtigen Kick bei dem Münchner Traditionsverein dürfte die 0:5-Verlierermannschaft auf mehreren Positionen umgestellt werden. Zuletzt fehlte Clovis Tokoro, der diesmal sicher wieder in der ersten Elf steht. Dazu kommt wohl Emre Gümüs, der sich unter der Woche im Training empfohlen hat. Für den Abwehrchef Jona Meiner kommt das richtungsweisende Match bei Wacker München noch zu früh. Er sitzt maximal auf der Ersatzbank. (nb)