FC Unterföhring erkämpft Punktgewinn bei 1860 Rosenheim

Nach Rückstand überzeugt der FC Unterföhring mit Moral und sichert sich beim 1:1 gegen TSV 1860 Rosenheim ein wichtiges Unentschieden.

Der FC Unterföhring lebt wieder und hat mit einem überraschenden Punktgewinn zumindest ein kleines Zeichen gesetzt. Nach der bösen Pleite in der Vorwoche gegen Wacker München holte man mit dem 1:1 (0:1) beim TSV 1860 Rosenheim einen Punkt – und das war völlig verdient.

Das Spiel begann für die Unterföhringer gleich mit zwei Nackenschlägen. Bereits nach elf Minuten musste Razvan Marian verletzt raus und direkt danach fing man sich das Rosenheimer Tor durch Liam Markulin (18.). Dieser schnell Rückstand hinterließ aber keine Nachwirkungen in den Köpfen der Unterföhringer, die zuletzt bei zwei Niederlagen 0:7 Tore kassierten.

Nach dem frühen Tor war Unterföhring voll auf Augenhöhe und vielleicht sogar auch die bessere Mannschaft. Im 4-3-3-System spielte man mutig mit und beschäftigte die Rosenheimer, bei denen zuletzt auch nicht viel zusammenlief. Der Schönheitsfehler war nur, dass sich die Unterföhringer nicht für den betriebenen Aufwand belohnten.

In der 62. Minuten kamen die Gäste dann endlich auch auf die Anzeigetafel. Clovis Tokoro, der vielleicht auffälligste Spieler der letzten Wochen, machte das 1:1. Danach waren die Gäste dem Siegtreffer näher und hatte am Ende noch die ganz große Chance zum Lucky Punch. In der 88. Minute erwischte Darius Awoudja einen Kopfball nicht voll und so kam der Ball auf den Kopf des eingewechselten Florian Orth, aber ein Verteidiger gab den Spielverderber und kratzte den Ball von der Linie. Mit dem einen Punkt haben die Unterföhringer zwar den Abstand von vier Punkten auf die Abstiegsrelegation nicht wesentlich vergrößert, aber sie zeigten Moral und tankten Selbstvertrauen.

„Wir leben noch und sind voll da“, war die Botschaft des Unterföhringer Trainers Andreas Faber an seine Mannschaft und die Liga. Dem Team attestierte er, dass man wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es bestätigten sich seine Worte, dass man auch gegen die besseren Mannschaften der Landesliga punkten kann, wenn die eigene Leistung stimmt. Er blickte dann auch schon einmal voraus auf das Heimspiel gegen den FC Garmisch-Partenkirchen am kommenden Samstag (13.30 Uhr): „Wenn wir jetzt noch das Heimspiel gewinnen, dann war dieser Punkt auswärts richtig viel wert.“

TSV 1860 Rosenheim – FC Unterföhring 1:1 (1:0) FCU: Fritz – Filotas, S. Bahadir, B. Bahadir (46. Orth), Awoudja – Fischer, Antonio, Razvan (11. Gmelch, 73. Geiler) – Kretzschmar, Larisch (73. Arkadas), Tokoro Tore: 1:0 Markulin (18.), 1:1 Tokoro (62.) Zeitstrafe: Elghatous (72.)