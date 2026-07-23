FC Unterföhring empfängt Türkgücü-Bezwinger VfB Hallbergmoos

Beobachter: Trainer Andreas Faber und 15 Mann haben den VfB Hallbergmoos begutachtet. – Foto: Dieter Michalek

Nach dem 6:1-Auftaktsieg steht für den FC Unterföhring am Freitag der erste Härtetest an. Der VfB Hallbergmoos schlug zum Saisonstart Top-Favorit Türkgücü München mit 1:0.

Der Start in die Saison war eine Ansage. Das 6:1 des FC Unterföhring gegen den FC Wacker München bringt aber auch nur drei Punkte und der Gegner ist eher dem hinteren Drittel der Liga zuzuordnen. Im nächsten Landesliga-Heimspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen den VfB Hallbergmoos können die FCU-Fußballer beweisen, dass sie auch gegen die besseren Mannschaften der Liga mithalten können.

Der Vorjahresfünfte Hallbergmoos startete in die Saison mit der Ambition, diesmal ganz vorne mitzuspielen. Das untermauerte man zum Start mit dem 1:0-Sieg beim Top-Meisterfavoriten Türkgücü München. „Wir waren mit 15 Mann dabei“, sagt FCU-Trainer Andreas Faber, der bei der Gegnerbeobachtung in München-Neuperlach viel Gesellschaft hatte. Er ist stolz darauf, mit welchem Interesse die Mannschaft die Liga verfolgt. In München sah sie bei Hallbergmoos leidenschaftliche Defensivarbeit.

„Das wird ein offenes Spiel“, sagt Faber. Er ist überzeugt, dass der Kontrahent aus dem Landkreis Freising nun offensiver auftreten wird, und damit wollen zwei Mannschaften das Heft in die Hand nehmen. Daraus könnte sich ein ziemlich spannendes Match mit offenem Visier entwickeln. Hallbergmoos wird den Unterföhringern sicherlich zeigen, wo sie stehen.

Nach der Freude über die 6:1-Gala zum Start hatte Andreas Faber schnell wieder eine neue Problematik. Jona Meiner verabschiedet sich diese Woche zum Studieren in die USA. Sein Flug geht am Samstagmorgen und da wäre es ihm zu riskant, wenn am Freitagabend zuvor beim Fußball noch etwas passiert. Das hat zur Folge, dass der FC Unterföhring auf der Sechs kaum Alternativen hat.

Geeignete Spieler wie Florian Orth oder Emre Gümüs sind noch verletzt. Neuzugang Philipp Stipic hinterließ in der Vorbereitung einen starken Eindruck, aber er bringt von seinem ehemaligen Verein Gaimersheim eine Rote Karte mit und ist noch gesperrt. „Ich weiß noch nicht wirklich, was ich mache“, bekennt Andreas Faber. Deshalb deutet er auch an, dass seine Mannschaft erst in zwei bis drei Wochen die ganze Klasse auf den Platz bringen kann. (nb)