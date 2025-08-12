FC Unterföhring empfängt Aufsteiger – SVD-Coach Ring mit Saisonstart „einigermaßen zufrieden“

München – In den letzten Jahrzehnten hatten der FC Unterföhring und der SV Dornach nichts im Herrenfußball miteinander zu tun, was sich nun ändert. Aufsteiger Dornach tritt beim FC Unterföhring an (Dienstag, 18.30 Uhr) und das ist dann die Geschichte des verlorenen Sohnes. Namentlich: Manuel Ring.

Dieser Manuel Ring wuchs in der Ortschaft Unterföhring auf und vermutet, dass er zuletzt mit fünf Jahren das Trikot des FC Unterföhring trug. Danach wurde der geniale Fußballtechniker beim FC Bayern ausgebildet, wo es von der U19-Bundesliga zu Wacker Burghausen ging. Ring spielte dort nur in der zweiten Mannschaft (Landesliga) und kam über einen Umweg zum FC Ismaning.

Und jedes Jahr war der damalige Unterföhringer Präsident Franz Faber den Einheimischen zu holen. Ring sollte unbedingt kommen und man bekam ihn nie. Dieser wurde in der Ismaninger Nachbarschaft heimisch (2012 bis 2019) und dann machte er sich auf, die Dornacher Erfolgsgeschichte mitzuschreiben. Heute wohnt er nicht mehr im Ort, hat aber seinen Arbeitsplatz in Unterföhring. Der Ort seiner Kindheit ist damit auch weiterhin ein Lebensmittelpunkt für den 34-Jährigen.

„Ich will eigentlich jedes Spiel gewinnen, aber mit den neun Punkten bin ich schon einigermaßen zufrieden.“

Manuel Ring

Und jetzt kommt Manuel Ring als Spielertrainer des Aufsteigers an die Bergstraße mit der Bilanz von drei Siegen in fünf Spielen. Seine erste kleine Bilanz müsste den Unterföhringern die Tränen in die Augen treiben: „Ich will eigentlich jedes Spiel gewinnen, aber mit den neun Punkten bin ich schon einigermaßen zufrieden.“

Der FCU wollte vorne mitspielen, hat nach dem Auftaktsieg viermal verloren und muss die eigentlichen Ziele erst einmal streichen. „In dieser ausgeglichenen Liga kann es schnell gehen mit einer Siegesserie“, macht Ring den Unterföhringern Mut. Er meint damit, dass der FCU noch einmal gegen seine Dornacher verlieren sollte, dann aber gerne zehnmal gewinnen darf.

Unterföhring-Trainer Sebastian Fritz verpasst Duell gegen Spezl Manuel Ring verletzungsbedingt

Beim FC Unterföhring war zuletzt die Leistung beim 0:1 gegen Wasserburg etwas besser, aber die Spitzenmannschaft ist spezialisiert auf knappe Erfolge. Der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz hat alle Hände voll zu tun, die teilweise verheerenden Fehler seiner Schützlinge abzustellen. Fritz und Ring sind gut befreundet. Beide hatten zuletzt beim Unterföhringer Bürgerfest viel Spaß und da wurde schon ein bisschen geflachst. Das Duell Freistoßschütze Ring gegen Torwart Fritz wird es aber nicht geben, weil der Unterföhringer Trainer seine Verletzung noch nicht auskuriert hat. Aber vielleicht sorgt der drohende Fehlstart bei dem so ehrgeizigen Sebastian Fritz für eine kleine Wunderheilung.

Unterföhring gegen Dornach hat es nie gegeben, weil Unterföhring weit oben spielte (Regionalliga bis Landesliga) und Dornach eben maximal Bezirksliga. Und nun kommen die Gäste aus der Gemeinde Aschheim nach den jüngsten Auftritten sogar als gefühlter Favorit an die Bergstraße. Der FC Unterföhring darf nur darauf hoffen, dass es jede Woche wilde Resultate gibt, mit denen niemand gerechnet hat.