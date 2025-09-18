FC Unterföhring: Einsicht kommt gerade rechtzeitig vor knackigem Programm

Dieses 1:4 zuletzt in Grünwald hat den Fußballern des FC Unterföhring richtig weh getan, zumal der Gegner nicht die Übermannschaft vor dem Herrn war. Mit dem Heimspiel gegen den SV Aubing (Freitag, 19.30 Uhr) wartet nun die nächste knackige Nummer und eine gute Möglichkeit, Wiedergutmaching zu betreiben.

Trainer Andreas Faber sprach vor der Einheit am Montag noch einmal deutlich an, was ihn so stinksauer machte „und dann haben wir mit physischer Betätigung versucht, das Spiel zu verdrängen“. Faber sagt das grinsend, wobei man es auch humorlos als Straftraining hätte bezeichnen können. Wichtiger als der Name der Trainingsform war dem Coach das Ergebnis in den Köpfen der Spieler. Er nahm zufrieden zur Kenntnis, dass die Kicker auf sich selbst sauer waren – sprich alle waren einsichtig.

In den nächsten vier Landesligaspielen bekommen die Unterföhringer mit dem frechen Aufsteiger SV Aubing (4.), der SpVgg Unterhaching II (2.) und dem TSV 1860 Rosenheim (1.) gleich drei Spitzenmannschaften, die man nach den Eindrücken aus dem ersten Saisondrittel zu den Aufstiegskandidaten zählen muss. Zu Saisonbeginn sahen sich die Unterföhringer auch in diesem Kreis, konnten dem Anspruch aber nicht einmal ansatzweise gerecht werden. Das Thema Spitzenmannschaft ist schon lange durch.

„Wir stehen da, wo wir auch hingehören“, sagt Faber. Mit 13 Punkten aus elf Spielen hat der FCU zumindest ein bisschen Puffer auf die Abstiegszone, aber mit dem Programm der nächsten Wochen ist eine gigantische Siegesserie auch nicht zwingend zu erwarten. Deshalb ist für Andreas Faber klar, dass der Blick in der Tabelle nur nach unten zu gehen hat. Der Trainer macht aber auch deutlich, dass die Mannschaft großes Potenzial und coole Charaktere hat. Er schreibt ihr ins Aufgabenbuch, dass sie aktuell an den Basics arbeiten muss und da wäre die Entwicklung zum soliden Landesligisten das Teilziel. Über die Spitzenmannschaft redet Faber bei seinem Herzensclub und mit den tollen Typen des Kaders liebend gerne. Aber der Trainer lügt sich nicht in die Tasche und erwartet nun harte Arbeit statt Hacke, Spitze, eins, zwei, drei… (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Bulut, S. Bahadir, Orth, Awoudja (Filotas) – B. Bahadir, Gümüs, Arkadas, Krtzschmar, Tokoro (Antonio) – Fischer.