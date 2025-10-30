FC Unterföhring: Durchmogeln und Punkte sammeln

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel will Trainer Faber dringend Punkte holen, um die Schadensbegrenzung vor der Winterpause zu sichern.

Diese Saison hatte man sich bei den Fußballern des FC Unterföhring ganz anders vorgestellt. Das Ziel, vorne mitmischen zu können, hat sich schon lange in Luft aufgelöst. Nach der Hinrunde steht der Landesligist nur zwei Plätze und drei Punkte vor der Abstiegsrelegation. Präsident Zivan Zivanovic ist vor dem Rückrundenstart beim TSV Kastl (Freitag, 19.30 Uhr) überzeugt, dass die Vereinslegende Andreas Faber den Laden wieder in den Griff bekommt.

„Mit dem Andi Faber bin ich sehr glücklich“, sagt der Clubchef. Ihm war aber auch klar, dass die Übernahme des Trainers unter der Saison nicht alles über Nacht zum Guten wenden kann. Faber betont auch immer wieder, dass es derzeit um Punkte geht und nicht seine schönsten Fußball-Vorstellungen. Im November muss man sich durchmogeln und definitiv punkten, da die Mannschaften von den hinteren Plätzen zuletzt massiv zulegten.

Kastl wurde im Hinspiel an der Bergstraße mit 3:0 abgeschossen und hat sich nach einem kernigen Fehlstart gut erholt. Mit einem Sieg zum Start der zweiten Saisonhälfte könnte Kastl den Anschluss an das Mittelfeld der Liga schaffen, während der FCU in den letzten fünf Ligaspielen dieses Kalenderjahres sich um Schadensbegrenzung zu bemühen hat. „Wir müssen uns zusammenreißen und den Abstand nach hinten halten“, sagt Zivan Zivanovic. Mit einem Sieg in Kastl würde man zum Gegner nach Punkten aufschließen und Kastl im hinteren Drittel halten. Deshalb haben diese 90 Fußball-Minuten zu Halloween eine ziemliche Bedeutung für die kommenden Wochen.

Mit Blick auf die gesamte Rückrunde ist Zivanovic zuversichtlich, dass der FCU hinten raus kommt und sich den gnadenlosen Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag ersparen kann. Der Präsident verweist darauf, dass Andreas Faber in der Wintervorbereitung mit der Mannschaft vieles ändern kann, das Team dann mit einem Reset beginnt und man neue Spielformen einstudieren kann. In der Winterpause wird man in Unterföhring sicherlich ganz deutlich die Saison analysieren. Der Präsident deutet an, dass man dann auch die Möglichkeit habe, dem Trainer Wünsche nach Neuzugängen zu erfüllen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Filotas (Antonio), S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Gümüs, Fischer, Kretzschmar, Tokoro – Porr.