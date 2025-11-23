FC Unterföhring dreht zwei Rückstände und feiert wichtigen Sieg

Nach einer frühen Roten Karte verliert der Kirchheimer SC trotz zweimaliger Führung das Landkreisduell in Unterföhring.

Im Duell der Nachbarvereine stand eine ganze Mange auf dem Spiel. Der FC Unterföhring hat sich mit dem 3:2 (0:1) gegen den Kirchheimer SC wieder erfreulich Luft in Richtung Abstiegszone verschafft. Kirchheim dagegen muss nun sehr aufpassen, nicht den Anschluss an die Spitzengruppe der Landesliga zu verlieren.

Die vielleicht spielentscheidende Szene war die Rote Karte von Marko Ereiz schon in der 16. Minute – und das war eine Notbremse wie aus dem Lehrbuch für Schiedsrichter. Die Gäste hatten sich mit einem eigenen Patzer in die Bredouille gebracht, und Ereiz verhinderte foulend das Unterföhringer 1:0. Trainer Steven Toy sah das als falsche Entscheidung: „Zu dem Zeitpunkt wäre es besser gewesen, den Gegner das Tor schießen zu lassen.“

Der Platzverweise hatte aber eher kuriose Folgen, denn in Unterzahl gab Kirchheim den Ton an, und für Unterföhring wurde die Aufgabe eher schwerer als leichter. Die logische Folge war dann auch die Führung der Gäste durch Luca Mauerer (31.). Erst nach dem Warnschuss kamen die Hausherren besser ins Spiel, aber Kirchheims Führung nach 45 Minuten ging schon in Ordnung.

In der zweiten Halbzeit machte der FC Unterföhring dann aber ein Klassespiel und verdiente sich den Sieg. Fabian Porr zeigte in der Box seine Qualität, als er mit zwei Kontakten eine Flanke zum 1:1 verarbeitete. Nach einer Stunde gingen die Gäste dann aber noch einmal in Führung durch Sami Benrabh, was den Frust am Ende noch größer machte. „Wenn du in Unterzahl zweimal in Führung geht, dann muss das auch reichen“, ärgerte sich später Trainer Toy. Dieses 1:2 hatte aber auch nur vier Minuten bestand, weil dann Clovis Tokoro ausglich. Bei der Szene im Nachschuss hätte Sebastian Zielke den Ball eigentlich von der Linie kratzen können.

Sechs Punkte Abstand zur Abstiegszone

Die zweite Halbzeit ging aber ganz klar an die Unterföhringer, die eine Reihe sehr guter Tormöglichkeiten hatten. Deshalb war der Siegtreffer bei dem Verlauf nicht überraschend. Nach einer Ecke war Florian Orth zur Stelle (74.), und das brachte der FCU nach Hause. Kirchheims Trainer musste dann auch das Ergebnis als Leistungsgerecht unterschreiben. Er machte aber den Frust über die eigene Leistung deutlich: „Das war unser erstes Spiel in der Saison, das wir selbst verloren haben.“ Man habe zu viele Fehler gemacht.

Auf der anderen Seite sprach der Unterföhringer Trainer Andreas Faber von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft, die nun sechs Punkte Abstand zur Abstiegszone hat. „Das tut schon sehr gut“, sagt Faber, „die Jungs haben nach zwei Rückständen eine Lebenszeichen abgegeben.“ Für die Moral war der Sieg Gold wert, und damit hat man nun auch die Garantie, mit einem Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone in die Pause zu gehen. Damit ist die Schadensbegrenzung nach schwierigen Monaten gelungen.