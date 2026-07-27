FC Unterföhring dreht mächtig auf und schlägt Topteam VfB Hallbergmoos

Applaus für seine Mannschaft: Unterföhrings Trainer Andreas Faber. – Foto: Dieter Michalek

In der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften Spektakel pur mit hohem Tempo, viel spielerischer Klasse, rassigen Torszenen und dann logischerweise auch vier Toren. Unterföhring machte zwar ein ganz frühes Tor durch Erik Baer (6.), aber dann machte Hallbergmoos viel Druck und drehte die Partie zum 1:2 binnen 120 Sekunden. Hallbergmoos war bärenstark und hatte im Zentrum des Spielfelds immer wieder ein Übergewicht. Unterföhring hatte große Schwierigkeiten, kam aber noch vor der Pause zurück durch Clovis Tokoro (36.). Es war ein rasantes Spiel, in dem beide Mannschaften noch den einen oder anderen Treffer mehr hätten machen können. Diese 45 Minuten zeigten die Schönheit und Attraktivität des Spiels.

Wird der FC Unterföhring vielleicht die Überraschungsmannschaft der Landesliga? Nach der 6:1-Gala gegen ein schwaches Wacker München wartete mit dem VfB Hallbergmoos eine der besten Mannschaften der Liga und auch die wurde besiegt. Der FCU gewann ein Riesenspiel mit 3:2 (2:2).

Neuzugang Gaedke köpft den FC Unterföhring zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein gutes Spiel, auch wenn der Schlagabtausch mit offenem Visier etwas zurückgefahren wurde. Immer mehr machte sich das Gefühl breit, dass der Schütze des neuerlichen Führungstreffers das Spiel gewinnt. Das Tor machte dann Daniel Gaedke, der nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle war. Der Topstürmer war nach einer perfekten Arkadas-Flanke nicht zu verteidigen und wurde zum Unterschiedsspieler.

„Das war ein absolut geiles Fußballspiel“, schwärmte der Unterföhringer Trainer Andreas Faber, „wobei es für meinen Geschmack ein bisschen zu aufregend war.“ Faber sagte auch, dass seine Mannschaft in einem Duell von zwei richtig guten Mannschaften am Ende dann auch diesen einen Treffer besser war. Er schaut nun mit Spannung auf die weiteren Spiele der Englischen Woche in der Landesliga: „Jetzt können wir direkt die Frage beantworten, ob wir dieses hohe Level auch dauerhaft in jedem Spiel halten können.“