FC Unterföhring besteht Charaktertest - Joker Antonio trifft zum Sieg Erfolgreiches Spektakel gegen den ASV Dachau

Da ist wieder der gute, alte FC Unterföhring, wie man ihn kennt. Bei der Rückkehr in das wieder bespielbare Stadion an der Bergstraße gab es vorne wie hinten Spektakel und am Ende machte der Fußball-Landesligist ein Tor mehr als der Gegner. Mit 3:2 (1:1) gewann er gegen den ASV Dachau das letzte Vorrundenspiel und hat sich vom Tabellenkeller wieder etwas entfernt.

Unterföhring - Die Unterföhringer waren diesmal konzentriert bei der Sache und machten von der ersten Minute an Druck. Logische Folge war dann auch das frühe Tor, das ganz klassisch fiel. Mit seiner Ecke fand der diesmal als Mittelstürmer startende Andreas Faber den Kopf von Nils Ehret (12.). Der Routinier war bei seinem Startelfdebüt nach monatelanger Verletzungspause alleine schon wegen der genial getretenen Ecken eine Bereicherung. Co-Trainer Marc Holweck hatte diesmal die bisherigen Stürmer Fischer und Siebald ins Mittelfeld zurückgezogen und mit seinen Umstellungen für Belebung gesorgt.

In die Saison der Unterföhringer passen aber auch die immer wieder kommenden Wendungen, die kein Hellseher vorhersagen kann. Mitte der ersten Halbzeit kamen die Dachauer aus dem Nichts zum Ausgleich und kurz darauf musste der FCU froh sein, nicht in Rückstand geraten zu sein. Im Eins gegen Eins verhinderte Torwart Sebastian Fritz die komplette Wende in einem Spiel, in denen die Gäste phasenweise sehr stark auftraten.

Nach einer Stunde war wieder Andreas Faber der Mann für den ruhenden Ball und erneut klingelte es. Diesmal fand sein Eckball den Kopf von Sahin Bahadir und es hieß 2:1. Die klassischen und mehr erzwungenen als erzauberten Tore passten diesmal auch zum Charakter der Mannschaft. Auf dem Platz standen elf Unterföhringer, die sich für den Verein und ihr Team mit maximalem Einsatz zerrissen haben.

Der Charaktertest war dann der neuerliche Ausgleich der Dachauer, nachdem nur noch 18 Minuten Zeit blieben, um einen neuerlichen Frustabgang im eigenen Stadion zu verhindern.