FC Unterföhring benötigt einen Punkt zum Klassenerhalt

Andreas Faber erwartet ein nervenaufreibendes Spiel: „Garmisch muss unbedingt gewinnen und wir brauchen einen Punkt.“ – Foto: Fupa

Mit der Ausgangssituation ist klar, dass beide Vereine den maximalen Dampf auf dem Kessel haben. „Garmisch muss unbedingt gewinnen und wir brauchen einen Punkt“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. „Für einen neutralen Zuschauer ist das eine geile Ausgangssituation.“ Faber weiß nämlich, dass im letzten Spiel gegen Murnau die Trauben extrem hoch hängen. Der Dritte spielt um die Aufstiegsrelegation und hat seit Wochen einen Lauf.

Dieses Wochenende entscheidet sich, ob der FC Unterföhring mit einem blauen Auge aus der Landesliga herauskommt oder ein echtes Problem hat. Die Unterföhringer gehen mit fünf Punkten Vorsprung auf den Dornacher Relegationsplatz in die vorletzte Runde und haben gegen den Verein aus der Nachbarschaft den direkten Vergleich gewonnen. Vor dem Gastspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr) benötigt der FCU noch einen Punkt, um aus eigener Kraft die Liga zu halten. Die Gastgeber müssen aber gewinnen, um Relegation zu spielen und den direkten Abstieg zu vermeiden.

Der letzte Punkt zum Klassenerhalt ist in Garmisch um ein Vielfaches wahrscheinlicher als am letzten Spieltag. Dann könnte es tatsächlich das Horrorszenario geben, dass man auf Nicht-Siege der Konkurrenz hoffen muss. „Ich werde sicher nicht auf mein Handy schauen, wie es irgendwo anders steht“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Er fordert von seiner Mannschaft das Selbstbewusstsein, dass sie aus eigener Kraft die Diskussionen um das Schreckgespenst Bezirksliga beendet. Garmisch hat ja zuletzt gegen Dornach verloren, steht im negativen Lauf bei drei Niederlagen und fünf Spielen ohne Sieg.

Auf der anderen Seite hat der FC Unterföhring nahezu den kompletten Kader dabei bei diesem gefühlten Endspiel in Garmisch-Partenkirchen. Mit einem Punkt aus den letzten sechs Spielen hat man sich selbst in die Bredouille gebracht. Deshalb ist für Garmisch nicht nur eine spannende Konstellation zu erwarten, sondern auch das Krisentreffen von zwei bedrohlich wankenden Boxern. Nur das einem schon ein Unentschieden reicht, um zumindest aufatmend den Ring verlassen zu dürfen. (nb)