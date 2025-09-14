FC Unterföhring bei 1:4-Debakel nicht konkurrenzfähig

Fazit des Unterföhringer Trainers nach dem 1:4-Debakel im Landesligaduell beim TSV Grünwald: „Wir fangen jetzt wieder ganz von vorne an.“

Unterföhring – Es braucht einiges, bis dem meistens gut gelaunten Andreas Faber das Lachen vergeht. Mit dem 1:4 (0:1)-Desaster beim TSV Grünwald hat die Mannschaft des FC Unterföhring es geschafft, den Trainer mal so richtig sauer zu machen. Nach zwei engen Spielen war diesmal die eigene Leistung richtig schlecht.

Grünwald hat gewiss eine Menge Qualität im eigenen Kader, aber der Bayernliga-Absteiger war nicht die unbesiegbare Übermannschaft. Grünwald gelang in beiden Halbzeiten das frühe Tor zum 1:0 von Leugner (6.) und 2:0 von Kosuch (50.). „Das waren beides Geschenke von uns“, schimpft Faber. Von der Stabilität der jüngsten beiden Spiele war nichts zu sehen. Faber fällte dann auch ein vernichtendes Urteil über den Auftritt seiner Jungs: „Wir waren nicht ansatzweise in der Lage, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Mitte der ersten Hälfte hatte Unterföhring zwar mehr Spielanteile, aber wirklich gut war das nicht – und eben auch nicht gefährlich.

Der 1:2-Anschlusstreffer von Florian Orth (51.) eine Minute nach Grünwalds zweitem Treffer kam eigentlich aus dem Nichts. Das hätte an einem schlechten Tag noch einmal der Wendepunkt sein können. Aber der FCU war an diesem Tag nicht konkurrenzfähig und machte zu viel falsch.

Ampelkarte spielt keine Rolle mehr

Fast im direkten Gegenzug machte Laris Stejapanovic das 3:1 (52.) und legte später noch das vierte Tor nach (77.). Die Hoffnung auf einen Punkt bei der Dienstreise in den Süden des Landkreises dauerte nicht einmal eine Minute lang. Auch eine Ampelkarte der Gastgeber (Starke, 71.) spielte für den Ausgang der Partie keine Rolle.

„Ich war richtig sauer“, bekannte Andreas Faber. Er würde seiner Mannschaft nichts vorwerfen, wenn man selbst die eigenen PS auf die Straße gebracht hätte und dann der so prominent besetzte Gegner eine Nummer zu groß wäre. Aber so übermäßig stark war Grünwald nicht, und deshalb hatte Andreas Faber ein tristes Fazit: „Wir fangen jetzt wieder ganz vorne an.“

TSV Grünwald – FC Unterföhring 4:1 (1:0). FCU: Neff – Bulut (67. Larisch), S. Bahadir, Orth, Filotas – B. Bahadir, Gümüs (46. Geiler), Antonio, Tokoro (78. Kretzschmar), Marian (46. Arkadas) – Fischer (46. Porr). Tore: 1:0 Leugner (6.), 2:0 Kosuch (50.), 2:1 Orth (51.), 3:1 Stejapanovic (52.), 4:1 Stejapanovic (77.). Gelb-Rot: Starke (71.). Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen). Zuschauer: 120.