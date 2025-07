FC Unterföhring beeindruckt in der Vorbereitung Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Unterföhring

In der vergangenen Saison war der FC Unterföhring eine riesige Wundertüte in der Fußball-Landesliga, in der sich gute und schlechte Leistungen wild abwechselten. Die Vorbereitung macht derzeit Hoffnung auf deutliche Schritte hin zu einem Topteam der Liga. Nach dem 6:2 gegen den Landesligisten Manching und dem 3:0 beim Bezirksligisten Gilching war auch das 5:0 nun über den Bezirksligisten SC Olching durchaus beeindruckend.