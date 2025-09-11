FC Unterföhring Außenseiter bei den „coolen Typen“ vom TSV Grünwald

Underdog gegen Promi-Kader: Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring, sieht sein Team beim Landkreisduell in Grünwald in der Außenseiterrolle.

Unterföhring – Seit 180 Minuten ist Andreas Faber zurück beim FC Unterföhring, und mit ihm hat sich einiges bei der Stabilität des Fußball-Landesligisten verändert: Mit den ersten Ergebnissen – 0:1 und 1:0 – hat Unterföhring sich in der defensiven Kompaktheit extrem weiterentwickelt. Das eine Gegentor war gefühlt zudem ein Fast-zu-Null-Spiel, weil der FCU erst kurz vor Schluss ein Standardtor fing. Nun steht die neue Stabilität massiv auf dem Prüfstand mit dem Gastspiel beim TSV Grünwald (Freitag, 19.30 Uhr).

Der Verein aus dem südlichen Landkreis ist nach einem Jahr Bayernliga wieder über die Relegation abgestiegen, aber der Weg nun unten war unnötig. Andreas Faber verweist auf den Promi-Kader des Gegners und stuft das Spiel ganz deutlich ein: „Das sind coole Jungs, coole Typen. Die meisten von denen haben in dieser Liga nichts zu verloren. Gegen Grünwald sind wir mit unserem Kader der Underdog.“ Faber sagt deshalb auch, dass er vor dem Spiel bei einem angebotenen Unentschieden ohne großes Nachdenken unterschreiben wird.

Der Unterföhringer Trainer muss in der Mannschaft das eine oder andere verändern. Für die Offensive ist Stürmer Fabian Porr wieder da, könnte aber erst einmal von der Bank kommen. Vorne mit dabei ist diesmal wieder Hendrik Geiler, bei dem jedes Spiel von dem Dienstplan abhängt. „Wenn er nicht diesen Job hätte, dann würde er mindestens eine Liga höher spielen“, sagt der Trainer über seinen Zugang, der an guten Tagen ein absoluter Unterschiedspieler ist.

Kaum Änderungen

Dieses Potenzial sieht der Coach auch in Razvan Marian, der aus dem Nachwuchs des SV Heimstetten kam. Bei dem Zehner sieht er das Potenzial mit dem Zusatz, dass sich der junge Spieler Richtung Tor noch mehr zutrauen muss. In der ersten Trainerzeit von Faber war Dariusz Awoudja die große Entdeckung, und deshalb war es logisch, dass er wieder hinten links gesetzt ist. In Grünwald wird Fabers Entdeckung nicht dabei sein, weil er beruflich verhindert ist. nach dem überzeugenden Sieg zuletzt gegen Freilassing ist es wahrscheinlich, dass es nur ganz wenige Änderungen in der Startelf geben wird.

Voraussichtliche Aufstellung: Neff (Fritz) – Bulut, S. Bahadir, Orth, Geiler (Filotas) – B. Bahadir, Gümüs, Antonio (Geiler), Tokoro, Marian – Fischer.