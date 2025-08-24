FC Unterföhring „auf dem richtigen Weg“

Beim FC Unterföhring sieht Trainer Fritz Kuhn trotz des 4:2-Auswärtssiegs im Landesligaspiel bei Eintracht Karlsfeld noch Verbesserungspotenzial.

Unterföhring – Der Weg zu dem eigentlichen Ziel, Spitzenmannschaft der Landesliga Südost zu werden, ist noch weit für die Fußballer des FC Unterföhring. Mit zwei Siegen in Serie hat der FCU aber fürs Erste einen Fehlstart verhindert. Nach dem 4:1 in Traunstein gewann Unterföhring noch einmal ein Offensivspektakel mit 4:2 (3:2) Toren beim TSV Eintracht Karlsfeld.

Zur Pause lag der Gast mit 3:2 vorne, weil Unterföhring mit zwei ganz späten Treffern von Marvin Kretzschmar (42.) und Fabian Porr (44.) das Ergebnis zur Führung drehte. Das ging nach dem Spielverlauf in Ordnung, denn die Unterföhringer waren klar der Chef auf dem Platz und hatten auch eine Reihe guter Chancen. Speziell die Anfangsphase gehörte ganz klar den Gästen, die neben dem 1:0 von Hendrik Geiler (14.) noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Da deutete einiges darauf hin, dass man nach Traunstein einen weiteren dominanten Auswärtssieg einfahren könnte.

Kurz nach dem Führungstreffer glichen die Karlsfelder fast aus dem Nichts aus. Ein geblockter Schuss fiel als Pressball dem Torschützen Jonas Kuhn vor die Füße (18.). Der Karlsfelder traf dann noch aus spitzem Winkel zum 2:1 (36.), und über die beiden Tore hinaus kam offensiv auch nicht viel mehr von Karlsfeld. Zwischen den beiden Karlsfelder Toren hatte Unterföhring noch einen Freistoß von Burhan Bahadir, der an die Unterkante der Latte klatschte und dann auf dem Boden relativ weit hinten im Tor aufkam. Der FCU sah den Ball eher mit dem vollen Umfang hinter der Linie, aber der Schiedsrichter gab kein Tor. Erst kurz vor der Halbzeit rückte der FC Unterföhring das Ergebnis zurecht.

Nach dem Seitenwechsel kam man dann nicht mehr wirklich in Gefahr. Wie schon bei dem Sieg in Traunstein erspielten sich die Kicker von der Bergstraße eine Reihe guter Chancen. Das beruhigende 4:2 gelang Clovis Tokoro erst relativ spät in der 74. Minute. So blieb das Fazit, dass man sich das Leben auf dem Weg zum dritten Saisonsieg selbst schwer gemacht hat. Auch Trainer Sebastian Fritz ist noch nicht vollends zufrieden mit dem eigenen Spiel, denn Unterföhring spielt noch nicht das extrem offensive Forechecking wie meistens in der Vorbereitung. „Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen jetzt unsere Ergebnisse bestätigen“, betont Fritz. Die zwei Siege in Traunstein und Karlsfeld mit acht geschossenen Toren sind nur der erste Schritt in die obere Tabellenhälfte der Liga.

TSV Eintracht Karlsfeld – FC Unterföhring 2:4 (2:3). FCU: Neff – Awoudja, S. Bahadir, Orth, Näther ( 87. Marian) – B. Bahadir, Arkadas (82. Gümüs), Kretzschmar (65. Tokoro), Geiler (76. Stijepic) – Porr (90.+1 Gmelch). Tore: 0:1 Geiler (14.), 1:1 Kuhn (18.), 2:1 Kuhn (36.), 2:2 Kretzschmar (42.), 2:3 Porr (44.), 2:4 Tokoro (74.). Schiedsrichter: Fabian Jürschik (Obermichelbach). Zuschauer: 120.