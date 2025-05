FC Unterföhring am Tiefpunkt

Ganz schwache Leistung bei der 0:1-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten SV Pullach

Eigentlich wollte der FC Unterföhring seine mittelmäßige Heimbilanz aufbessern, doch das 0:1 (0:0) des Landesligisten gegen den SV Pullach war möglicherweise das schlechteste Heimspiel der Saison. 90 Minuten passierte wenig bis gar nichts und der im Abstiegskampf steckende Gast war dann auch dieses eine Tor besser. „Für die Zuschauer war das nicht schön anzuschauen“, sagte der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz später mit einer gehörigen Portion Mitleid für die Anhänger, die sich diesen Kick angetan haben. Den Willen wollte er seiner Mannschaft nicht absprechen, aber es lief 90 Minuten lang eigentlich nichts zusammen.

In der ersten Halbzeit hatte keine der beiden Mannschaften wirklich Torszenen, wobei Pullach die größeren Spielanteile hatte. Es war schon deutlich zu sehen, dass die Gäste noch tief im Abstiegskampf stecken und die drei Punkte unbedingt benötigen, um im Endspurt noch der Abstiegsrelegation zu entkommen.

Nach dem Seitenwechsel sah es zu Beginn danach aus, als ob die Unterföhringer endlich zulegen. Die Gastgeber tauchten einmal etwas gefährlicher im Strafraum auf und kassierten nach dem zarten Pflänzchen einer Offensivaktion dann gleich das Tor auf der anderen Seite. Pullach erwischte die defensiv recht gut gestaffelten Unterföhringer und hatte das klassische Missmatch. Der Außenverteidiger Attila Arkadas konnte schon rein physikalisch das Kopfballduell gegen den Torschützen Maximilian Stapf am kurzen Eck nicht gewinnen (50.). In der Summe der Bemühungen von Durchgang eins hatte sich der Gast die Führung verdient.

Für den FC Unterföhring war es einer dieser Tage, an denen einfach gar nichts ging. Die Pausenansprache verpuffte ebenso wie in den letzten 20 Minuten die zarte Schlussoffensive, bei der Pullach die Räume geschickt eng machte und der FCU nicht ins Laufen kam. Unter dem Spiel wechselten die Gastgeber ihr System auch zwischen Dreier- und Viererkette mit nicht allzu großem Erfolg. Trainer Sebastian Fritz sah nur in kleinen Ansätzen das, was er eigentlich gerne gesehen hätte: „Wir haben im ganzen Spiel nur zweimal in die offenen Räume des Gegners gespielt und da wurde es dann auch gefährlicher.“ Wahrscheinlich hätten die Kicker von der Bergstraße aber noch Stunden weiter kicken können, ohne ein Tor zu erzielen.

FC Unterföhring – SV Pullach 0:1 (0:0) FCU: Straub – Orth, S. Bahadir, Awoudja – B. Bahadir, Heller (56. Filotas), A. Arkadas, Kretzschmar (70. Mulango), Tokoro – Agbavon (63. Al Hosaini), Antonio (63. Larisch) Tor: 0:1 Stapf (50.) Zeitstrafe: Burghard (90.) Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) Zuschauer: 85