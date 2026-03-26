 2026-03-25T14:09:28.761Z

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FC United Lörrach will in die zweite Liga aufsteigen

In der Relegation trifft der südbadische Meister auf Bayernliga-Champion Futsal Club Regensburg.

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser
Am Sonntag steigt das Hinspiel um den Regionalliga-Aufstieg in der Neuen Sporthalle Brombach.
Am Sonntag steigt das Hinspiel um den Regionalliga-Aufstieg in der Neuen Sporthalle Brombach. – Foto: Daniel Marr/Sportfoto Zink

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Lörrach-Br.

Der FC United Lörrach kämpft um den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga. In der Relegation trifft der südbadische Meister auf Bayernliga-Champion Futsal Club Regensburg.

Was im Vorjahr noch an der verpassten Meldefrist scheiterte, kann der FC United Lörrach diesmal in Angriff nehmen: Der Meister der südbadischen Futsal-Verbandsliga, der seit dieser Runde unter dem Dach des FV Lörrach-Brombach antritt, kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Süd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.