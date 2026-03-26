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FC United Lörrach will in die zweite Liga aufsteigen
In der Relegation trifft der südbadische Meister auf Bayernliga-Champion Futsal Club Regensburg.
Der FC United Lörrach kämpft um den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga. In der Relegation trifft der südbadische Meister auf Bayernliga-Champion Futsal Club Regensburg.
Was im Vorjahr noch an der verpassten Meldefrist scheiterte, kann der FC United Lörrach diesmal in Angriff nehmen: Der Meister der südbadischen Futsal-Verbandsliga, der seit dieser Runde unter dem Dach des FV Lörrach-Brombach antritt, kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Süd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.