FC United Lörrach will in die zweite Liga aufsteigen

Am Sonntag steigt das Hinspiel um den Regionalliga-Aufstieg in der Neuen Sporthalle Brombach. – Foto: Daniel Marr/Sportfoto Zink

Der FC United Lörrach kämpft um den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga. In der Relegation trifft der südbadische Meister auf Bayernliga-Champion Futsal Club Regensburg.

Was im Vorjahr noch an der verpassten Meldefrist scheiterte, kann der FC United Lörrach diesmal in Angriff nehmen: Der Meister der südbadischen Futsal-Verbandsliga, der seit dieser Runde unter dem Dach des FV Lörrach-Brombach antritt, kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Süd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.