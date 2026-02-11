FC United Lörrach: Neues Wappen, alter Meister

Sieg in der Neuauflage des Vorjahresfinales: Der FC United (mit Süleyman Türkes, rechts) bezwang den FC Freiburg-St. Georgen mit 6:4. – Foto: Achim Keller (Archiv)

Der FV Lörrach-Brombach darf seinen Briefkopf um einen weiteren Erfolg erweitern. Das Futsalteam des FC United Lörrach, das seit dieser Saison unter dem Wappen des FVLB antritt, hat seinen Meistertitel in der südbadischen Verbandsliga verteidigt. In der Neuauflage des Vorjahresfinales bezwang United in der Lörracher Wintersbuckhalle den FC Freiburg-St. Georgen mit 6:4. Als Arjon Ademi auf 5:1 erhöhte (28.), sah es nach einer ähnlich klaren Angelegenheit wie 2025 aus (12:4). Dann aber hätte man es ein bisschen zu locker genommen, meint United-Teamchef Mustafa Yildirim, "es wurde nochmal interessant". St. Georgen kam auf 4:5 heran (37.), doch sorgte Luftetar Mushkolaj mit dem 6:4 umgehend für die Entscheidung. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.