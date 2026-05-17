FC Union jubelt ganz spät, Aramäer Heilbronn rettet Remis

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Für Aramäer Heilbronn wurde dieser Nachmittag zu einem schmerzhaften Dämpfer im Aufstiegskampf. Vor 193 Zuschauern schockten die Gäste den Favoriten nach der Pause mit einem Doppelschlag: Finn Knott traf in der 50. Minute zum 0:1, Bryan Wichmann legte in der 56. Minute das 0:2 nach. Plötzlich stand der Tabellendritte vor einem schweren Stolperer. Doch Aramäer Heilbronn stemmte sich mit Wucht gegen die Niederlage. Robin Dörner verkürzte in der 84. Minute auf 1:2, ehe Tom Adelhelm in der 90.+1 Minute noch den Ausgleich erzwang. Mehr als dieser späte Punkt sprang nicht mehr heraus. Für Untergriesheim war es dennoch ein starkes Lebenszeichen im Kampf um die Klasse.

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Der Tabellenletzte SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim hielt die Partie lange offen, ehe Sportfreunde Lauffen in der Schlussphase die entscheidenden Nadelstiche setzte. Tamino Dörr brach in der 57. Minute den Bann und brachte die Gäste mit 1:0 nach vorne. Danach wuchs der Druck auf die Heimelf spürbar. In den letzten Minuten machte Lauffen alles klar. Luca Maximilian Schuur erhöhte in der 78. Minute auf 0:2, Patrick Lopez traf in der 86. Minute zum 0:3. Der Ehrentreffer von Christoph Schmitt in der 87. Minute zum 1:3 änderte nichts mehr am verdienten Auswärtssieg. Lauffen bleibt damit erster Verfolger des Spitzentrios.

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Dieses Spiel war ein wilder Schlagabtausch mit einem bitteren Ende für TG Böckingen. Nach torloser erster Hälfte brachte Riccardo Madaro die Gastgeber in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. FC Union Heilbronn reagierte schnell, Benjamin Hetemi glich in der 59. Minute zum 1:1 aus. Als Kevin Haas in der 75. Minute das 2:1 für Böckingen erzielte, schien die Partie zu kippen. Doch Union Heilbronn zeigte enorme Moral. Nebojsa Simikic traf in der 84. Minute zum 2:2. In der 90. Minute folgte die dramatische Entscheidung: Tom Franz unterlief ein Eigentor zum 2:3. Damit springt Union punktgleich an die Spitze heran, während Böckingen im Verfolgerfeld zurückgeworfen wurde.

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Für TSV Neuenstein war es ein weiterer schwerer Rückschlag, obwohl die Hoffnung zwischenzeitlich lebte. Adrian Nicolae Radu brachte den FSV Friedrichshaller SV in der 19. Minute mit 0:1 in Führung, doch Lorenz Kühner glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. Zur Pause war die Partie offen. Nach dem Seitenwechsel zog Friedrichshaller SV mit großer Konsequenz davon. Adrian Nicolae Radu traf in der 67. Minute zum 1:2, dann begann die große Phase von Marvin Sieger, der in der 75., 77. und 88. Minute auf 1:5 stellte. Der Treffer von Pierre Sahin zum 2:5 in der 90.+1 Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Neuenstein bleibt dennoch rechnerisch im Rennen.

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Was für ein Spiel im Tabellenkeller. SG Stetten/Kleingartach legte furios los und führte durch Marcel Gatnar (5.) und Enes Zafer (28.) früh mit 2:0. Doch Kevin Stengel verkürzte in der 45.+5 Minute auf 2:1 und hielt TSV Botenheim im Spiel. Nach der Pause schien Stetten/Kleingartach wieder davonzuziehen, als Elias Bechtel in der 50. Minute das 3:1 erzielte. Aber auch diesmal antwortete Botenheim schnell: Philipp Matyssek traf in der 53. Minute zum 3:2. Marcel Oechsner stellte in der 60. Minute auf 4:2, ehe erneut Philipp Matyssek in der 67. Minute auf 4:3 verkürzte. Danach verteidigte Stetten/Kleingartach den knappen Vorsprung mit aller Kraft und holte einen ganz wichtigen Sieg.

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Zwischen TSV Pfedelbach und SG Sindringen/Ernsbach entwickelte sich ein umkämpftes, aber torloses Duell. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, ohne den entscheidenden Moment zu finden. So blieb es bei einem 0:0, das vor allem für Pfedelbach im Blick auf die obere Tabellenhälfte zu wenig war. Zusätzlichen Ärger gab es für die Gastgeber in der 65. Minute, als Luka Michael Barbir wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot sah. Sindringen/Ernsbach nimmt den Punkt im unteren Mittelfeld mit, Pfedelbach verpasst es dagegen, den Anschluss an die Teams davor enger zu gestalten.

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Ein einzelner Treffer entschied dieses direkte Duell im unteren Mittelfeld. Jakob Scheppach erzielte in der 32. Minute das 1:0 für SGM Mulfingen/Hollenbach und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Heimsieg. Es war kein spektakuläres Spiel, aber eines mit großer Bedeutung für die Tabelle. Mit diesen drei Punkten verbessert sich Mulfingen/Hollenbach auf 38 Zähler und schafft Abstand zu den hinteren Rängen. SV Wachbach bleibt bei 31 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Gerade in dieser Tabellenregion kann ein solches 0:1 lange nachwirken.

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