FC Union Heilbronn verpflichtet Offensivspieler aus der Oberliga

– Foto: Verein

Beim FC Union Heilbronn sorgt die Winterpause für Bewegung – und gleich zum Auftakt präsentiert der Bezirksligist einen Transfer, der intern als echter Coup gewertet wird. Insgesamt vier externe Neuzugänge sollen den Kader in Breite und Tiefe verstärken, den Anfang macht mit Adrian Heinle ein Offensivspieler mit höherklassiger Erfahrung.

Dem sportlichen Leiterduo Sedat Ayvaz und Bekim Mehmeti ist es gelungen, den 26-Jährigen vom nordostdeutschen Oberligisten TSG Neustrelitz nach Heilbronn zu holen. Heinle ist gelernter Stürmer, kann aber auch flexibel auf den Flügeln eingesetzt werden. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er über 100 Einsätze in der Landes-, Verbands- und Oberliga. In der laufenden Hinrunde kam er für Neustrelitz auf elf Spiele und drei Torbeteiligungen, ehe ihn eine kleinere Verletzung kurzzeitig ausbremste.

Der Kontakt nach Heilbronn entstand über Trainer Robin Neupert, der Heinle noch aus gemeinsamen Zeiten bei Türkspor Neckarsulm kennt. Entscheidender Faktor für den Wechsel war jedoch die private Situation des Angreifers. Heinle ist vor Kurzem Vater geworden und kehrt nun in die Heimat zurück, um näher bei seiner Familie zu sein. Sportlich wollte er dennoch Teil eines ambitionierten Projekts bleiben – eine Konstellation, die perfekt zum FC Union passte.