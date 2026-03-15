FC Union Heilbronn stürmt spät an die Spitze, Aramäer enttäuschen

---

Es war ein Spiel, das lange nach einem zähen Nachmittag roch – und dann doch noch einen späten Sieger fand. Vor 106 Zuschauern erlöste Emre Korkmaz den FC Union Heilbronn in der 88. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Mehr brauchte es nicht. Union zog damit an die Tabellenspitze und verwandelte einen eng geführten Auftritt in einen Abend mit maximalem Ertrag. Für Sportfreunde Untergriesheim war es eine Niederlage, die weh tut, weil sie so spät kam und so knapp war. ---

Hier wurde früh klar, dass das kein ruhiger Sonntag werden würde. Marco Gebert brachte TSV Pfedelbach bereits in der 4. Minute mit 1:0 nach vorn, doch danach kippte das Spiel Stück für Stück zugunsten der Gäste. Lukas Schulz glich kurz vor der Pause aus (40.), ehe ein Eigentor von Luka Michael Barbir das Spiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf Lauffener Seite drehte (47.). Tamino Dörr erhöhte auf 1:3 (53.), Teseo Gasparro legte das 1:4 nach (73.). Dass Luka Michael Barbir nur eine Minute später zum 2:4 traf, änderte nichts mehr am Eindruck eines starken Auswärtsspiels der Sportfreunde Lauffen. Pfedelbach verpasste einen Sprung nach oben, Lauffen festigte seine Rolle im erweiterten Spitzenfeld. ---

Nach dem Dämpfer der Vorwoche antwortete TG Böckingen mit der nötigen Klarheit. Gegen das Schlusslicht kontrollierte Böckingen die Partie und gewann am Ende deutlich mit 5:0. Deniz Kaya eröffnete in der 37. Minute, Kevin Haas legte direkt nach der Pause das 2:0 nach (46.). In der Schlussphase brach der Widerstand dann endgültig: Umut Calik traf zum 3:0 (80.), Dramane Traore erhöhte in der 86. Minute und setzte in der 90.+1 mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Böckingen bleibt damit im Aufstiegsrennen voll dabei. Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim wird die Lage mit nur acht Punkten immer düsterer. ---

Das war die große Erschütterung dieses Spieltags. Aramäer Heilbronn, als Spitzenreiter angereist, ging in Neuenstein mit 1:3 zu Boden. Finn Breuninger brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung (6.) und traf dann auch zum 2:0 in der 70. Minute. Zwar verkürzte Jonathan Inan für Aramäer auf 2:1 (82.), doch die große Antwort blieb aus. Stattdessen machte Mantas Baitis in der 90.+5 alles klar. Neuenstein verschaffte sich mit diesem Sieg Luft im unteren Tabellenbereich. Aramäer verlor nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenführung. ---

Es war ein Spiel, das schon früh aus der Ordnung geriet. SG Stetten/Kleingartach musste bereits in der 7. Minute nach der Roten Karte gegen Sven Gatnar in Unterzahl weiterspielen. Spätestens von da an wurde die Aufgabe gegen einen starken FSV Schwaigern fast unmenschlich schwer. Johannes Ebner traf noch vor der Pause doppelt (37., 41.), und als dann auch noch Maurizio Hönnige in der 45. Minute Gelb-Rot sah, war die Partie entschieden. Nach der Pause erhöhten Mika Weinhold (59.), Maximilian Alban (79.) und erneut zweimal Johannes Ebner (81., 82.) auf 6:0. Schwaigern setzte damit ein dröhnendes Zeichen im Rennen um die oberen Plätze. Für Stetten/Kleingartach war es ein Absturz, der in der Tabelle tiefe Spuren hinterlässt. ---

In diesem direkten Duell im unteren Mittelfeld legte SG Sindringen/Ernsbach früh vor. Lukas Fluhrer traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Jakob Scheppach in der 67. Minute für SGM Mulfingen/Hollenbach ausglich. Am Ende blieb es beim 1:1, einem Ergebnis, das keinem der beiden Teams richtig hilft, aber beide zumindest nicht ganz leer ausgehen lässt. In einer so engen Tabellenregion ist selbst ein Punkt nicht nichts – aber eben auch nicht viel. ---

Auch hier fiel der erste Treffer schnell. Felix Gutsche brachte SV Wachbach bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch TSV Botenheim reagierte zügig, Philipp Matyssek glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb das Spiel offen, ohne dass noch ein weiterer Treffer fiel. Für Botenheim ist es ein kleiner Schritt, für Wachbach ein verpasster Befreiungsschlag. Beide Teams bleiben im unteren Teil der Tabelle gefangen. ---