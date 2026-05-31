FC Union Heilbronn stößt das Tor zur Landesliga weit auf

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Was für ein bitterer Abend für SGM Mulfingen/Hollenbach – und was für ein später Jubel bei Sportfreunde Untergriesheim. Zunächst brachte Fabian Beez die Gastgeber in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Doch dann drehte Yannik Rees das Spiel mit Treffern in der 29. und 38. Minute fast im Alleingang. Als Max Weyhrauch direkt nach der Pause in der 48. Minute auf 3:1 stellte, schien der Auswärtssieg greifbar. Doch Mulfingen/Hollenbach bäumte sich auf. Moritz Lang verkürzte in der 60. Minute, Eduard Schidlowski traf in der 81. Minute zum 3:3. Alles schien auf ein Remis hinauszulaufen. Dann schlug Jean-Lou Kinzel in der 90.+2 Minute zu und riss Untergriesheim zu einem Sieg, der im Abstiegskampf von enormem Wert sein kann.

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Im Topspiel ließ FSV Schwaigern Punkte liegen – und öffnete damit FC Union Heilbronn die Tür. Sportfreunde Lauffen hielt stark dagegen und belohnte sich kurz vor der Pause. Lukas Schulz traf in der 45. Minute zum 1:0 für die Gäste und sorgte damit für Nervosität beim Tabellenzweiten. Schwaigern musste nachlegen, fand aber lange keinen Rhythmus gegen einen disziplinierten Gegner. Erst in der 60. Minute gelang der Ausgleich. Mika Weinhold traf zum 1:1 und hielt Schwaigern zumindest im Rennen. Doch der große Wurf blieb aus. Für Lauffen war es ein Punkt mit Stolz, für Schwaigern ein Ergebnis, das im Titelrennen wehtut – vor allem, weil die Konkurrenz aus Heilbronn ihre Chance eiskalt nutzte.

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Das Spitzenspiel wurde zur großen Bühne von FC Union Heilbronn. Im direkten Duell setzte sich der neue Tabellenführer mit Klarheit, Nervenstärke und Wucht durch. Zunächst half Aramäer Heilbronn selbst nach: Alejandro Reinhold unterlief in der 32. Minute ein Eigentor zum 0:1. Die Gastgeber reagierten immerhin schnell, Robin Dörner glich in der 36. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Doch nach der Pause gehörte der Abend den Gästen. Nils Wozny traf in der 67. Minute zum 2:1, ehe Salvatore Climaco in der 90.+7 Minute den Schlusspunkt setzte. Die Gelb-Rote Karte gegen Elias Latic in der 91. Minute spiegelte die Frustration der Gastgeber. Union Heilbronn hat nun alle Trümpfe in der Hand, Aramäer Heilbronn dürfte die Meisterschaft praktisch verspielt haben.

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Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim war es der nächste bittere Nachmittag in einer längst verlorenen Saison. FSV Friedrichshaller SV übernahm früh die Kontrolle und führte durch Lukas Walk in der 11. und 20. Minute schnell mit 2:0. Jonas Pöllmann erhöhte in der 30. Minute, ehe Marvin Sieger in der 37. Minute per Foulelfmeter das 4:0 erzielte. Damit war die Partie praktisch schon entschieden. Nach der Pause verkürzte Hannes Braun in der 52. Minute auf 1:4, doch Jonas Pöllmann stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Bastian Bamberger betrieb in der 73. Minute mit dem 2:5 nur noch Ergebniskosmetik. Für Markelsheim/Elpersheim ist der Abstieg längst Realität, Friedrichshaller SV festigte dagegen seinen starken sechsten Rang.

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TG Böckingen ließ gegen TSV Botenheim keine Zweifel aufkommen und feierte einen klaren Heimsieg. Mann des Spiels war Umut Calik, der schon in der 12. Minute zum 1:0 traf und in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause legte Tom Franz in der 45. Minute das 3:0 nach. Böckingen dominierte, Botenheim fand keinen Zugriff. In der zweiten Hälfte setzte שוב Umut Calik mit seinem dritten Treffer in der 69. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Für Böckingen war es der nächste Beleg einer starken Saison, die möglicherweise zu spät noch einmal Fahrt aufgenommen hat. Botenheim, das zuletzt mit dem 9:5 gegen Neuenstein glänzte, blieb diesmal chancenlos, dürfte den Klassenerhalt aber dennoch sicher haben.

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Für TSV Neuenstein begann das Spiel mit einem Hoffnungsschimmer. Jonas Müller traf bereits in der 4. Minute zum 1:0 und ließ den Außenseiter von einem Befreiungsschlag träumen. Doch SG Sindringen/Ernsbach antwortete sofort: Fabio Roth glich in der 9. Minute aus. Nach der Pause kippten die Gäste das Spiel endgültig, als Robin Winkler in der 47. Minute das 2:1 erzielte und Kevin Heupel in der 62. Minute auf 3:1 stellte. Neuenstein gab sich nicht auf. Marvin Hilkert verkürzte in der 88. Minute auf 2:3, doch zu mehr reichte es nicht. Damit ist der Abstieg nun auch rechnerisch besiegelt. Sindringen/Ernsbach holte dagegen einen enorm wertvollen Auswärtssieg und schob sich auf 40 Punkte – ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

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SG Stetten/Kleingartach lebt noch – und wie. Beim favorisierten TSV Pfedelbach erwischten die Gäste einen furiosen Start. Ralf Krestel traf in der 16. Minute zum 1:0, Elias Bechtel legte in der 18. Minute das 2:0 nach. Pfedelbach brauchte Zeit, kam aber durch Jann Baust in der 45.+1 Minute noch vor der Pause auf 1:2 heran. Doch direkt nach Wiederbeginn setzte Maurizio Hönnige in der 46. Minute ein wichtiges Zeichen und erhöhte auf 3:1. Jens Schmidgall verkürzte in der 60. Minute noch einmal auf 2:3, mehr gelang Pfedelbach aber nicht. Für Stetten/Kleingartach war das ein Sieg mit Überlebenswillen. Die Hoffnung lebt – zumindest noch für eine weitere Woche.

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