FC Union Heilbronn schlägt Tabellenführer TSG Öhringen

In einer umkämpften Begegnung teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Der TSV Pfedelbach ließ trotz Überzahl in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Sven Gatnar (77.) zwei Zähler liegen. Pfedelbach bleibt Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf die Spitze.

Der FC Union Heilbronn setzte sich in einer intensiven Partie mit 2:1 gegen den Tabellenführer durch. Benjamin Hetemi traf in der 38. Minute zur Führung, Dionysios Pantelis glich in der 59. Minute aus, ehe Michele Varallo in der 72. Minute den Siegtreffer markierte. Öhringen bleibt trotz der Niederlage auf Platz eins.

---