FC Union Heilbronn schlägt neun Aramäer, TSV Pfedelbach zieht nach

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich SV Wachbach und SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim mit einem 1:1-Unentschieden. Nico Thissen brachte Wachbach in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, doch Marcel Karausch erzielte den Ausgleich in der 67. Minute.

Sportfreunde Lauffen sicherten sich einen klaren 3:0-Sieg gegen SC Amrichshausen. Niklas Rein traf in der 41. Minute zur Führung, und Denis Tabak baute die Führung in der 76. Minute auf 2:0 aus. Patrick Eberbach erzielte in der 80. Minute das dritte Tor. ---

TSV Pfedelbach setzte sich mit 3:0 gegen SV Schluchtern durch. Marco Gebert brachte Pfedelbach in der 9. Minute in Führung, bevor Sebastian Hack in der 47. Minute und Tobias Lösch in der 54. Minute den Sieg sicherstellten. ---

Die SGM MassenbachHausen besiegte den FSV Friedrichshaller SV mit 2:0. Beide Tore wurden von Beat Fischer erzielt, der in der 14. und 39. Minute traf. In der 84. Minute scheiterte Paul Rücker mit einem Foulelfmeter an Torwart Luca Wahl. ---

In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Leingarten mit 4:3 gegen TG Böckingen durch. Kevin Haas brachte Böckingen mit zwei Toren in der 2. und 4. Minute zunächst in Führung, aber Robin Guldi (3.) und Fabio Tignola (27.) glichen für Leingarten aus. Nico Leihenseder (53.) und Niklas Nöckler (63.) sorgten für den 4:3-Sieg. ---

FC Union Heilbronn besiegte Aramäer Heilbronn mit 2:1. Nebojsa Simikic erzielte das 1:0 für Aramäer in der 44. Minute, doch Marcel Wodarz glich in der 47. Minute aus und Markus Hartmann sorgte in der 84. Minute für den Sieg. In der 87. und 90. Minute sah Aramäer Heilbronn zwei Rote Karten. ---

In einer dramatischen Schlussphase gewann SG Stetten/Kleingartach mit 3:2 gegen FSV Schwaigern. Paul Maier brachte Schwaigern in der 6. Minute in Führung, aber Serden Bakacak glich in der 41. Minute mit einem Foulelfmeter aus. Maximilian Alban (65.) und Simon Faber (71.) erzielten für Stetten/Kleingartach, bevor Simon Faber in der 90.+4. Minute den Sieg sicherte. ---

SG Sindringen/Ernsbach setzte sich mit 6:2 gegen SG Bad Wimpfen durch. Ilja Klein erzielte in der 11., 28. und 60. Minute einen Dreierpack, während Fabio Roth in der 32. Minute das 3:0 erzielte. Friedmar Sütterlin (75.) und Kevin König (83.) machten den Sieg perfekt, bevor Andreas Lamminger in der 90.+1. Minute den zweiten Treffer für Bad Wimpfen erzielte.