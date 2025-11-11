FC Union Heilbronn peilt fünften Rang an, Pflugfelden nur Außenseiter

In den Bezirksligen in Württemberg stehen in dieser Woche gleich zwei Nachholspiele an. Während in der Bezirksliga Enz/Murr bei der Oberliga-Reserve des FSV 08 Bietigheim-Bissingen der Ball rollt, steht der FC Union Heilbronn in der Bezirksliga Franken vor einem Auswärtsspiel.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
Bislang nur ein Sieg hat der Absteiger TV Pflugfelden auf dem Konto. Im Nachholspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hofft der Tabellenletzte auf eine Überraschung, um den Abstand zum restlichen Feld zu verkürzen.
---
Aufsteiger TSV Neuenstein will im Nachholspiel gegen den FC Union Heilbronn die Abstiegszone verlassen. Mit neun Punkten aus elf Spielen steht der TSV derzeit auf dem vierzehnten Rang. Zehn Punkte mehr auf dem Konto hat der FC, der mit einem Auswärtsdreier bis auf den fünften Platz marschieren kann.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________