 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

FC Union Heilbronn peilt fünften Rang an, Pflugfelden nur Außenseiter

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
Bezirksliga Franken
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach

In den Bezirksligen in Württemberg stehen in dieser Woche gleich zwei Nachholspiele an. Während in der Bezirksliga Enz/Murr bei der Oberliga-Reserve des FSV 08 Bietigheim-Bissingen der Ball rollt, steht der FC Union Heilbronn in der Bezirksliga Franken vor einem Auswärtsspiel.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

---

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 13.11.2025, 19:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
19:30

Bislang nur ein Sieg hat der Absteiger TV Pflugfelden auf dem Konto. Im Nachholspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hofft der Tabellenletzte auf eine Überraschung, um den Abstand zum restlichen Feld zu verkürzen.

---

Bezirksliga Franken

Do., 13.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
19:30live

Aufsteiger TSV Neuenstein will im Nachholspiel gegen den FC Union Heilbronn die Abstiegszone verlassen. Mit neun Punkten aus elf Spielen steht der TSV derzeit auf dem vierzehnten Rang. Zehn Punkte mehr auf dem Konto hat der FC, der mit einem Auswärtsdreier bis auf den fünften Platz marschieren kann.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 011.11.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor