FC Union Heilbronn krönt sich im Spitzenspiel zum Meister

Vor 125 Zuschauern feierte der TSV Erlenbach in diesem letzten Spiel der Saison einen Heimerfolg gegen den TSV Pfedelbach. In der 28. Minute erzielte Jan Wedermann das Tor zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel baute Marcel Varga in der 47. Minute die Führung mit dem Treffer zum 2:0-Endstand aus. Durch diesen Erfolg beendet Erlenbach die Spielzeit mit 30 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der TSV Pfedelbach schließt die Saison mit 45 Zählern auf Rang sieben ab. ---

Die SG Sindringen/Ernsbach musste sich der TG Böckingen knapp geschlagen geben. Das Spiel begann mit einem Rückschlag für die Heimelf, als Lukas Endreß in der 8. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. In der 37. Minute erhöhte Riccardo Madaro den Spielstand auf 0:2 für die Gäste. Im zweiten Durchgang gelang Fabio Roth in der 57. Minute der Treffer zum 1:2-Endstand. Die TG Böckingen belegt im Endklassement mit 56 Punkten den fünften Platz, während die SG Sindringen/Ernsbach die Saison auf Rang acht mit 40 Punkten beendet. ---

Ein torreiches letztes Spiel erlebten die Zuschauer zwischen dem TSV Botenheim und der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Philipp Matyssek eröffnete in der 18. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Danach erhöhte Gbenga Daniel Adekoya mit einem Doppelpack in der 22. Minute auf 2:0 und in der 40. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause schraubte Philipp Matyssek das Ergebnis mit Toren in der 43. Minute zum 4:0 und in der 45. Minute zum 5:0 weiter in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf im Vorwärtsgang: Philipp Matyssek traf in der 59. Minute zum 6:0. Anschließend trug sich Kevin Stengel mit Toren in der 73. Minute zum 7:0 und in der 75. Minute zum 8:0 in die Torschützenliste ein. In der Schlussphase war es erneut Philipp Matyssek, der mit Toren in der 84. Minute zum 9:0, in der 87. Minute zum 10:0 und in der 88. Minute zum 11:0-Endstand den Kantersieg perfekt machte. Botenheim schließt die Saison auf Platz zehn mit 38 Punkten ab, während die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim mit 9 Punkten auf dem 16. Platz verharrt. ---

Eine packende Aufholjagd bot das Spiel der Saison zwischen dem FSV Friedrichshaller SV und den Aramäer Heilbronn. Die Gastgeber erarbeiteten sich zunächst eine deutliche Führung. Marvin Sieger erzielte in der 7. Minute das 1:0, ehe Lukas Walk in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 45. Minute verwandelte Marvin Sieger einen Foulelfmeter zum 3:0. Die Gäste zeigten im zweiten Durchgang jedoch eine starke Moral. Denis Tolga Gottfried verkürzte in der 68. Minute auf 3:1, und nur wenig später gelang Robin Dörner in der 71. Minute der Treffer zum 3:2. In der 73. Minute erzielte Kay Schirner den Ausgleich zum 3:3. Den Schlusspunkt unter diese ereignisreiche Partie setzte Robert Grau, der in der 85. Minute das Tor zum 3:4-Endstand für die Aramäer Heilbronn markierte. Die Aramäer beenden die Saison mit 62 Punkten auf Platz drei, während der Friedrichshaller SV mit 49 Punkten den sechsten Rang belegt. ---

Im Gipfeltreffen um die Meisterschaft kam es am letzten Spieltag zum direkten Duell zwischen dem FC Union Heilbronn und dem FSV Schwaigern. In diesem alles entscheidenden letzten Spiel brachte Luciano Gruosso die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) mit 1:0 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt baute Adrian Heinle in der 66. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus, ehe Muhammed Mert Gürbüz in der 75. Minute das Tor zum 3:0 erzielte. Den Gästen gelang durch Mika Weinhold in der 88. Minute lediglich der Treffer zum 3:1. In der Nachspielzeit handelte sich Muhammed Enes Ulusoy vom FC Union Heilbronn in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte ein. Mit diesem Heimsieg gewinnt der FC Union Heilbronn das Herzschlagfinale, krönt sich mit 67 Punkten zum Meister und steigt in die Landesliga auf. Der FSV Schwaigern beendet die Spielzeit mit 62 Punkten auf dem zweiten Platz und spielt in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga. ---

Zum Saisonausklang behielten die Sportfreunde Lauffen im Rückspiel gegen den Aufsteiger SGM Mulfingen/Hollenbach die Oberhand. Im letzten Spiel der Runde brachte Lukas Schulz die Heimelf in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Tamino Dörr in der 44. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang sorgte Alexander Scherb in der 69. Minute mit dem Tor zum 3:0 für klare Verhältnisse. Der SGM gelang in der 90. Minute durch Mario Beez noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Lauffen beendet die Saison mit 57 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, während Mulfingen/Hollenbach mit 39 Zählern Rang neun einnimmt. ---

Ein torreiches Unentschieden lieferten sich die Sportfreunde Untergriesheim und der SV Wachbach in ihrem letzten Spiel dieser Runde. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Felix Gutsche bereits in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Die Hausherren antworteten durch Joshua Baur, der das Spiel mit Toren in der 16. Minute zum 1:1 und in der 21. Minute zum 2:1 temporär drehte. Doch der SV Wachbach kam noch vor der Pause zurück: Felix Gutsche glich in der 39. Minute zum 2:2 aus und traf in der 42. Minute zur erneuten Führung von 2:3. Nach dem Seitenwechsel ging der offene Schlagabtausch weiter. Lukas Friedle markierte für Untergriesheim in der 52. Minute den Ausgleich zum 3:3 und brachte sein Team in der 61. Minute mit dem Tor zum 4:3 wieder in Front. Den Schlusspunkt setzte schließlich Simon Hellinger, der in der 65. Minute den Treffer zum 4:4-Endstand erzielte. Wachbach schließt die Saison mit 36 Punkten auf Platz elf ab, während der Aufsteiger aus Untergriesheim mit 34 Punkten den zwölften Rang belegt. ---