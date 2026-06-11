FC Union Heilbronn: "Ihr seid die wichtigsten Personen im Verein"

– Foto: FC Union Heilbronn

Es gibt Spiele, die sind Endpunkte einer Saison, und es gibt Spiele, die beginnen schon vor dem Anpfiff wie ein Kapitel Vereinsgeschichte. Das 3:1 des FC Union Heilbronn gegen den FSV Schwaigern war ein solches Spiel. Am letzten Spieltag der Bezirksliga Franken machte Union im direkten Duell mit dem Konkurrenten die Meisterschaft perfekt. Nach Jahren des Wartens kehrt Heilbronn in die Landesliga zurück – unter dem Namen FC Union Heilbronn erstmals, historisch aber mit der Erinnerung an frühere Landesliga-Jahre von 2004 bis 2011 und sogar die Verbandsliga-Saison 2003/04.

Vor 1700 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Sascha Wirth wurde aus einem letzten Saisonspiel ein Endspiel um Nerven, Reife und Aufstieg. Union Heilbronn wusste, dass schon ein Punkt reichen würde. Doch genau diese Ausgangslage kann im Fußball schwerer wiegen als ein klarer Auftrag zum Sieg.

Trainer Robin Neupert beschreibt gegenüber FuPa den Nachmittag deshalb nicht als bloßen Feiertag, sondern als innere Prüfung: „Emotional war es schon etwas anderes als sonst, eine Mischung aus Nervosität, Vorfreude, Genuss, aber auch etwas Angst, da wir was zu verlieren hatten.“ Die Relegation war sicher, doch Union wollte den direkten Aufstieg. „Es ist nicht einfach für den Kopf, zu wissen, ein Punkt reicht“, sagte Neupert. Auf Unentschieden zu spielen, könnten „gefühlt nur Chelsea und Atlético“, davon sei seine Mannschaft weit entfernt. Also gab er ihr mit, was zu ihr passte: mutig sein, Spaß haben, nicht rechnen.

Der Halbzeitpfiff wird zum Wendepunkt

Die ersten Minuten trugen noch das Gewicht des Anlasses. Beide Mannschaften tasteten sich ab, Schwaigern suchte seine Chance, Union musste in dieses Finale hineinfinden. „Es hat zehn, fünfzehn Minuten gedauert“, sagte Neupert, „aber was die Jungs danach abgerissen haben, war phänomenal.“ Heilbronn übernahm zunehmend das Kommando, kontrollierte das Spiel und fand kurz vor der Pause den Moment, der eine Saison kippen lassen kann. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Luciano Gruosso zum 1:0. Neupert nannte es später ein Tor „zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt“. Es war mehr als eine Führung. Es war die Bestätigung, dass diese Mannschaft der besonderen Atmosphäre gewachsen war. Mit dem Vorsprung im Rücken wurde Union klarer, ruhiger, entschlossener. Adrian Heinle erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, Muhammed Mert Gürbüz legte in der 75. Minute das 3:0 nach. Da war der Meistertitel fast greifbar.

Der direkte Konkurrent wird bezwungen

Der FSV Schwaigern war nicht irgendein Gegner. Er war der direkte Konkurrent, die Mannschaft, die Union am letzten Spieltag noch hätte gefährlich werden können. Schwaigern beendete die Saison schließlich mit 62 Punkten, ebenso wie die Aramäer Heilbronn, und hatte mit 94 Toren sogar den besten Angriff der Liga. Doch an diesem letzten Tag gehörte die Statik des Spiels Union. Mika Weinhold verkürzte in der 88. Minute zwar noch auf 3:1, doch mehr ließ Heilbronn nicht zu. Selbst die Gelb-Rote Karte gegen Muhammed Enes Ulusoy in der Nachspielzeit wegen Unsportlichkeit änderte nichts mehr am Ausgang. Am Ende stand nicht nur ein Sieg, sondern ein Symbol: Union machte die Meisterschaft nicht über fremde Ergebnisse perfekt, nicht mit zittrigem Blick auf andere Plätze, sondern im direkten Duell. Der Tabellenführer schlug seinen Verfolger, entschied die Saison selbst und gab dem Aufstieg damit jene Klarheit, die große Fußballgeschichten brauchen.

Vom Oktober bis zum Meisterstück

Die Abschlusstabelle liest sich wie das Protokoll einer verdienten Meisterschaft: 30 Spiele, 21 Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen, 87:29 Tore, 67 Punkte. Fünf Zähler Vorsprung vor Schwaigern und den Aramäern Heilbronn. Doch die Tabelle verschweigt, wie unwahrscheinlich dieser Weg phasenweise war. Als Robin Neupert die Aufgabe übernahm, lag der Verein nach seiner Erinnerung näher an den Abstiegsrängen als an der Spitze. „Hätte uns einer zu dem Zeitpunkt gesagt, dass wir ein Finale am letzten Spieltag haben und aufsteigen können, den hätte man für verrückt erklärt“, sagte er. Danach aber entstand eine Dynamik, die den Verein durch die Saison trug. Seit seinem Antritt verlor Union aus 23 Spielen nur eines und gewann 18. Neupert spricht deshalb von einem verdienten Aufstieg, auch wenn es lange eng blieb. „Das Team hat daran geglaubt und jeden Tag das Herz auf dem Platz gelassen“, sagte er. Für ihn sind diese Spieler „Mentalitätsmonster“.

Eine junge Mannschaft wächst über sich hinaus

Neupert verweigert die Versuchung, einzelne Spieler über das Kollektiv zu stellen. Auf die Frage, ob es ein Spiel oder einen Spieler gebe, den er besonders hervorheben wolle, antwortete er klar: „Nein, einen Spieler hervorheben kann ich da nicht, es war das Team. Die Jungs sind Gewinner, jeder einzelne.“ Dieser Satz passt zu einer Mannschaft, die nicht über Namen, sondern über Haltung definiert wurde. Neupert sagte, er habe seinen Spielern immer wieder mitgegeben: „Ihr seid die wichtigsten Personen im Verein, ihr habt es in der Hand, Erfolg macht sexy.“ Dass am letzten Spieltag knapp 2000 Zuschauer den Weg zum Finale fanden, wertete er als Bestätigung. Es war der Verdienst einer Mannschaft, die in der Stadt wieder etwas ausgelöst hat. Besonders die letzten vier Spiele seit dem Derby gegen die TG Böckingen hätten ihn beeindruckt. „Was das junge Team da geleistet hat, ist brutal“, sagte Neupert. Die Konstanz und Gier hätten sogar ihn überrascht.

Heilbronner Geschichte und ein neuer Name

Für Union Heilbronn ist dieser Aufstieg mehr als die Rückkehr in eine höhere Liga. Heilbronn spielte bereits von 2004 bis 2011 in der Landesliga, in der Saison 2003/04 sogar in der Verbandsliga Württemberg. Unter dem heutigen Namen FC Union Heilbronn aber beginnt nun die erste Landesliga-Saison. „Ja, das ist Wahnsinn, wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Neupert. Viele hätten es zuvor versucht, manche mit erheblichem Aufwand, doch der große Schritt sei immer wieder ausgeblieben. Dieses Jahr sei es anders gewesen. Neupert ist gebürtiger Heilbronner, spielte vor den Fusionen ein Jahr in der Jugend des HSV Heilbronn und später ein Jahr beim FC Heilbronn. Danach habe er den Verein nur noch aus der Ferne verfolgt. Als die Anfrage kam, war ihm dennoch sofort klar, dass er helfen wollte. Aus Hilfe wurde Aufbruch. Aus einem Auftrag wurde ein Meisterstück. Aus einem Verein, den Neupert später einen „schlafenden Riesen“ nannte, wurde wieder eine Adresse mit Strahlkraft.

Feier bis in den Morgen

Nach dem Abpfiff löste sich die Anspannung eines langen Titelrennens in einer Feier, die dem Anlass angemessen war. Neupert fasste den Abend mit einem Lächeln in Worte: „Der Abend war feuchtfröhlich, wir haben ausgiebig gefeiert, die Letzten waren um sechs Uhr daheim. Den Rest kann man sich denken – mehr verrate ich da nicht.“ Es ist eine Antwort, die viel erzählt, ohne zu viel zu sagen. In ihr steckt die Erleichterung eines Trainers, der wusste, wie groß der Druck gewesen war. In ihr steckt aber auch die Freude eines Vereins, der lange auf diesen Moment gewartet hatte. Meisterschaften im Amateurfußball entstehen auf Trainingsplätzen, in Kabinen, bei Fahrten, in Gesprächen und manchmal in Nächten, die erst enden, wenn der Morgen schon wieder begonnen hat. Union hatte sich diesen Rausch verdient, weil es zuvor die mühsame Arbeit angenommen hatte. Der Jubel war kein Überschwang ohne Fundament, sondern die logische Entladung einer außergewöhnlichen Entwicklung.

Die Landesliga soll nicht nur ein Abenteuer werden

Der Blick nach vorne ist bei Union Heilbronn nicht übermütig, aber selbstbewusst. Marco Romano und Tolga Kilic von der Sport Union Neckarsulm sind bereits als Neuzugänge vorgestellt, Rexhep Ahmeti rückt aus der A-Jugend hoch und war in den letzten sechs Wochen schon fester Bestandteil des Teams. Weitere Gespräche sollen folgen. Neupert will „eine schlagkräftige, disziplinierte und hungrige Truppe für die Landesliga“ aufbauen. Am Stil soll sich wenig ändern. „Wir wollen weiterhin mutig sein, wir wollen aggressiven, attraktiven und offensiven Fußball spielen“, sagte er. Das sei seine Herangehensweise und die DNS seiner Mannschaft. Gleichzeitig bleibt die defensive Grundlage entscheidend: 87 Tore und nur 29 Gegentreffer zeigen, dass Union beides konnte. „Unsere Basics sind nicht verhandelbar“, sagte Neupert. Er selbst hat vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Union habe Potential für mehr, aber man wolle „mit Sinn und Verstand“ weiterarbeiten. Schritt für Schritt. Genau so ist dieser Meistertitel entstanden.