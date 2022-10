FC Union Heilbronn gelingt Pflichtsieg gegen Höchstberg/Tiefenbach 3:0 in der Bezirksliga Unterland

Gäste-Kapitän Joshua Gehrig kam in der 8.Spielminute das erste mal gefährlich vor das Tor, schoß jedoch knapp links vorbei. Dem FC Union gelang es in der Folge Sicherheit in das Spiel zu bringen und für erste gefährliche Szenen zu sorgen. Einen wuchtigen Schuß von Nebojsa Simikic konnte GästeTormann Alexander Lustig in der 15.Minute parieren. Kurz danach tauchte Marvin Heide gefährlich im gegnerischen Strafraum auf und schoß knapp vorbei.

In der 26.Spielminute umlief Zhelyazko Kalinov den Höchstberger Keeper Alexander Lustig und schob zum 1:0 ein. In der 34.Minute lief Höchstbergs Jan Hafner alleine auf das Tor zu. Union-Schlußmann Jan Czeilinger regierte hellwach und klärte den Ball direkt an der Strafraumgrenze. In der 42.Spielminute erzielte Kalinov mit einem schönen Schuß das 2:0. In der 45.Minute spielte Kevin Herrmann ein Musterpass auf Nebojsa Simikic, welcher problemlos einschob. Der Schidsrichter entschied jedoch auf Abseits. Kurz vor dem Halbzeitpfiff tauchte Zhelyazko Kalinov ein drittes Mal gefährlich auf der rechten Seite vor dem Höchstberger Tor auf, schoß jedoch knapp links vorbei. So ging man mit einem verdienten 2:0-Halbzeitstand in die Pause.

Die Gäste aus Höchstberg-Tiefenabch spielten von Anfang an offensiv und stellten sich nicht hinten rein. Ihr offensives Pressing und kampfbetontes, jedoch zu jeder Zeit faires Spiel machte es den Hausherren nicht einfach. Union wusste spielerisch zu überzeugen und nahm das Kampfspiel an. In der 55.Minute bediente Kevin Herrmann erneut Nebojsa Simikic, dieser zielte jedoch deutlich über das Tor. In der 60.Minute prüfte Marcel Wodarz mit einem gefährlichen Fernschuß Alexander Lustig, dieser parierte glänzend.In der 66.Minute brachte Marvin Heide den Ball gefährlich auf das Tor. Ein Höchstberger Verteidiger konnte auf der Linie klären.